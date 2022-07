Több mint 80 ezerrel csökkent egy év alatt a nyugdíjasok száma Romániában

A mezőgazdasági nyugdíjasok 92,79 százaléka részesült öregségi nyugdíjban, továbbá 0,17 százalékuk rokkantsági- és 7,04 százaléka utódnyugdíjban. Az átlagnyugdíj 711 lej volt, 67 lejjel több, mint 2021 márciusában. A korhatáros nyugdíjasok átlagnyugdíja valamivel magasabb, 741 lej volt, ez 69 lejjel magasabb, mint tavaly márciusban. Az is kiderül az adatokból, hogy 2022 márciusában az állami társadalombiztosítási nyugdíjasok 24,57 százaléka részesült 1000 lejig terjedő juttatásban.

Március végén egyébként 7 851 858-an fizettek be a nyugdíjrendszer második pillérébe, 173 423 fővel többen, mint tavaly március végén (a legtöbben 25 és 45 év közöttiek).

egyik fő ok a koronavírus-járvány és a gyenge egészségügyi ellátórendszer lehet, arról nem is beszélve, hogy ebben a korcsoportban amúgy is gyakoribbak az elhalálozások.