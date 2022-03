Több lehetőséget is felkínál az ukrajnai menekültek számára a román állam

Menekültek a ukrán-román határon. Mindenben segít a román állam • Fotó: Haáz Vince

Kezdjük a legfontosabbal: az ukrán-román határon Romániába útlevéllel lehet belépni. Ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha az átkelő menedékjogot kér. Ebben az esetben bármely más irat (személyi igazolvány, születési bizonyítvány) elégséges.

Iratok hiányában is beengedik a menedékjogot kérőket, ebben az esetben nyilatkozniuk kell a személyi adataikról.

Egy friss rendelet alapján az Ukrajnából érkezők nem kerülnek a koronavírus-járvány miatt karanténba.

Akik menedékjogot kérnek

A menedékjogot a 2006-ban megjelent 122-es törvény szabályozza. A jogszabály alapján az a személy, aki menedékjogot kér, Romániában tartózkodhat mindaddig, amíg a kérelmét elbírálják. Elutasítás esetén még további 15 napot tartózkodhat az országban.

A menedékjogi kérelmet a határátkelő helyeken a határrendészet képviselőinek, az ország területén pedig a Bevándorlási Főfelügyelőség kirendeltségeinél kell benyújtani.

Kirendeltségek találhatók többek között Bukarestben, Galacon, Temesváron és Giurgiuban. A kérés benyújtását után egy előzetes interjú, fénykép készítése és ujjlenyomatvétel követi. A Bevándorlási Főfelügyelőség honlapján további információk találhatóak a menedékjogi kérelem benyújtásáról.

A menedékkérelmi eljárás időszakában a kérelmezőnek joga van ügyvédhez és tolmácshoz. Ebben az időszakban szállást és sürgősségi orvosi ellátást is biztosítanak.

Azokra a személyekre, akik a menedékjog elbírálása előtt hazatérnek, úgy tekintenek, mint akik már nem igénylik a menedékjogot.

Az országos munkaerő-elhelyező ügynökség közleménye szerint a menedékjog jóváhagyását követően a menekültek jogosultak lesznek az intézmény szolgáltatásaira: ingyenes szakképzés, átképzés, munkahelykeresés, képesítések elismerése stb.

Akik nem kérnek menedékjogot

Azokról a személyekről, akik nem kérnek menedékjogot, a román kormány vasárnap megjelent 15-ös számú sürgősségi rendelete tartalmaz előírást. A rendelkezés szerint azok a külföldi állampolgárok vagy különleges helyzetben lévő hontalan személyek, akik Ukrajna fegyveres konfliktusövezetéből érkeznek és Romániába lépnek be, és akik a menekültügyi törvény szerint nem kérnek állami védelmet,

az ideiglenes szállástáborokban élelmiszerben, ruházatban, személyes higiéniai anyagokban, egészségügyi alapellátásban, sürgősségi orvosi segítségnyújtásban, valamint akut vagy krónikus életveszélyes betegségek esetén ingyenes orvosi segítségben részesülnek.

Azok a gyermekek, akik az Ukrajna fegyveres konfliktusövezetéből szüleik kísérete nélkül érkeznek, részesülnek a gyermekek jogainak védelméről és előmozdításáról szóló, a 2004-ből származó 272-es törvényben előírt jogokban.

Ukrajnai menekültek foglalkoztatása

A külföldiek romániai munkavállalásával kapcsolatban a 2014-ben megjelent, 25-ös számú sürgősségi kormányrendelet ír elő kötelezettségeket. A jogszabály az Európai Unión kívülről érkező munkavállalókra vonatkozik, ugyanis az unión belül a munkavállalás jóval egyszerűbb. Az általános előírás az, hogy a külföldi munkavállalók kizárólag munkavállalói engedéllyel dolgozhatnak Románia területén. Az engedélyek számát korlátozzák. Éves szinten határozza meg a kormány, hogy mekkora a munkaerőpiacra befogadható – az unión kívülről érkező – külföldi munkások száma. Például

a 2022-es évre a 132-es számú kormányhatározattal 100 ezer külföldit foglalkoztathatnak Románia területén. Az ukrajnai munkavállalókra mindezek a feltételek azonban csak részlegesen vonatkoznak.

A 2000-ben megjelent 200-as törvény alapján ugyanis az Ukrajnából, Moldva Köztársaságból és a Szerbiából érkező személyek az engedély beszerzése nélkül vállalhatnak munkát, amennyiben hosszú távú tartózkodási engedéllyel tartózkodnak itt, és ha a munkaszerződés legtöbb 9 hónapra szól. A munkaszerződés megkötéséhez, az adónyilatkozatok elkészítéséhez viszont szüksége lesz a munkavállalónak egy adóazonosító számra (NIF). A munkaszerződést a Bevándorlási Főfelügyelőségnek is el kell juttatni.

A kilenc hónap alatt az ukrajnai munkavállaló menekült státust is szerezhet, amely alapján tovább dolgozhat.

Munkába állhatnak azok is, akik menedékjogot kértek, de csak három hónappal a kérelem benyújtása után. Az Európai Unió belügyminiszterei jelenleg arról is egyeztetnek, hogy az ukrajnai menekülteknek egy és három év közötti tartózkodási engedélyt adjanak. Ezzel kiváltanák a fent leírt bonyolult menekültügyi eljárást és a munkavállalási lehetőséget, ugyanakkor ez a szociális ellátáshoz való hozzáférés lehetőségét is jelentené.

A védelmi direktívát, amit alkalmaznának, még az 1990-es évekbeli balkáni háborúk során hozták létre, hogy ha tömegesen menekülnének az EU területére emberek, akkor legyen rá eljárásmód, de végül sosem léptették érvénybe idáig.