Tánczos Barna: szaktanulmány alapján megelőzési kvótákat vezetnénk be a medvepopulációra

Tánczos Barna. Archív • Fotó: Veres Nándor

„Az év elején Brassóban bemutatott szaktanulmány alapján elkészült, és közvitára bocsátottuk azt a miniszteri rendeletet, amely 220 barnamedve eltávolítását hagyja jóvá. Ebből 140 megelőzési kvóta, vagyis ezeket az ember elleni támadások vagy a medvekárok megelőzése érdekében lehet érvényesíteni. Az elmúlt két évben bekövetkezett károk száma és értéke, valamint az ember elleni támadások és incidensek térképe alapján állítottuk össze azt a listát, amellyel településenként 1-3 medve kilövését fogjuk engedélyezni.

Napról napra egyre nehezebb azoknak az élete, akik a medvék által lakott vagy kedvelt régiókban élnek, ezért azonnali megoldásokat kell találnunk

– jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter.

A tárcavezető rámutatott, az elmúlt hétéves periódusban az ember és medve közötti konfliktusokat, valamint a barnamedve állományt vizsgáló projekt rávilágított arra, hogy a deviáns táplálkozási szokásokkal rendelkező medvék áttelepítése hosszú távon nem járható megoldás, mert ezek az egyedek visszatérnek arra a helyre, ahol elfogták őket, vagy ugyanazokat a problémákat okozzák az új élőhelyükön is. „A szaktanulmány bebizonyította, hogy az országban vannak olyan régiók, ahol a törvényes lehetőségek hiányában törvénytelen gyakorlatok vannak a medvék ellen. Ezért is szükséges a szabályzás, amelynek részeként most először prevenciós kvótákat vezetünk be. A szaktárca ugyanakkor a tanulmány eredményeit egy vadgazdálkodási stratégiában ülteti gyakorlatba, amely egyensúlyt teremt a fajok megőrzése és az ország társadalmi-gazdasági sajátosságai között” – tájékoztatott Tánczos Barna.

A miniszteri rendelet szerint a megelőzési kvóták esetében a beavatkozást azok a vadásztársulatok fogják elvégezni vadőrökön keresztül, akik az illető településsel szerződéses viszonyban vannak.

A fennmaradó 80 beavatkozási kvóta azoknak az egyedeknek az eltávolítására vonatkozik, amelyek esetében az emberi életet vagy a közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszély áll fenn. Ezt a környezetvédelmi hatóság kell jóváhagyja.

„A medvekérdés olyan összetett probléma, amelyet hasonlóan sokrétű megoldásokkal lehet csak kezelni. Támogatni kell azokat a gazdákat, akiknek problémájuk van. 2022-ben ebben is előrelépés történik. Villanypásztorokat tudunk adni a gazdáknak annak érdekében, hogy megvédjék a földjeiket, esztenáikat. Ugyanakkor be fogjuk tiltani az etetést a panziók környékén, a közutak mentén, és büntetni fogjuk azokat, akik a medvéket a lakott terület közelébe csalják” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Tánczos Barna emlékeztetett arra, kidolgozta és tavaly elfogadták azt a sürgősségi rendeletet, amely lehetővé teszi az azonnali beavatkozást lakott területen, ha emberi élet van veszélyben. Tavasszal az a törvény is meg fog jelenni, amely lehetővé teszi, hogy ez az azonnali beavatkozás lakott területen kívül is megtörténjen – nyilatkozta a környezetvédelmi tárca vezetője.