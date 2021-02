Szokatlan meleg, majd lehűlés következik

Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Erdélyben enyhe idővel indul a hét, nappal 11–12 Celius-fokot, hajnalonként 1–4 fokot mutatnak majd a hőmérők. Február 12-e és 21-e között beáll a fagyos idő, nappal mínusz 8 és 0 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, és hideg éjszakákra kell felkészülnünk: helyenként mínusz 15 fok is lehet pirkadat előtt. A kéthetes időszak utolsó napjaiban némi enyhülés várható. Csapadék február 8-a és 11-e között valószínűbb – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.

A hegyvidékeken február 11-éig enyhe, 4–6 fokos nappali és mínusz 2 fokos éjszakai értékeket jósolnak a meteorológusok. Február 12-én itt is hirtelen lehűlés következik be, nappal mínusz 12–14, éjszakánként mínusz 16–20 fok is lehet. 17-e után számíthatunk lassú felmelegedésre. Csapadék mindvégig előfordulhat, de leginkább február 8-a és 11-e között.