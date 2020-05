Szijjártó: Magyarország folytatni kívánja erdélyi gazdaságfejlesztési programját

Látszik az alagút vége – nehéz volt?

Most, hogy már látjuk közeledni az alagút végét, én is nekikezdtem keresgélni az álláslehetőségeket. Sok mindent el tudok végezni, nem ijedek meg a kihívásoktól, az új dolgoktól sem. Úgyhogy nem is félek attól, hogy ne találnék munkát. Igaz, vannak, akik igencsak negatívan „biztatnak”.