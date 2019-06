Strasbourgban az úzvölgyi eseményekről

Az úzvölgyi katonai temetővel kapcsolatos incidensekről is felszólalt Benkő Erika az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyik szaktestületének ülésén. Az RMDSZ parlamenti képviselője az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének esélyegyenlőségi bizottságában egy nemzeti kisebbségekről készülő jelentés kapcsán ismertette tegnap a romániai magyarokat ért jogsértéseket.

A háromszéki politikus példaként emelte ki az úzvölgyi világháborús sírkertben június 6-án történteket, amikor majdnem erőszakos etnikai konfliktusba torkollott egy békés tüntetés, miután a román hatóságok betonkereszteket állítottak több magyar katona sírhantja fölé, a későbbiekben pedig törvénytelenül kisajátították a katonai temetőt, ahol többségében magyar hősök nyugszanak.

Benkő Erika felszólalásában a magyar diákok román nyelvtudásának hiányosságaira, a román érettségin tapasztalt nehézségekre is kitért, hangsúlyozva: az állam felelőssége, hogy a területén élő nemzeti közösségek tagjai jól megtanulják az állam nyelvét, ugyanakkor az is, hogy ne érje hátrány őket a román érettségi vizsga során. A parlamenti képviselő arra kérte a raportőrt, hogy jelentésében ezeket is vegye figyelembe.