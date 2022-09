Románia több fűtött dohányterméket exportál mint cigarettát

Ezek az eredmények a Románia iránti elkötelezettségünket bizonyítják. Mindezek ellenére Romániában még mindig 5 millió felnőtt fogyasztó elsődleges választása a cigaretta. A kevésbé káros alternatívák, mint például az IQOS elterjedése, még mindig alacsony más európai országokhoz képest és ez főként a dohányfűtési termékekkel kapcsolatos, továbbra is fennálló, téves információk magas szintjének tudható be” – mondta el Daniel Cuevas , a Philip Morris Romania vezérigazgatója.

Románia továbbra is fontos tényező a PMI szilárd elkötelezettségének a dohányzásmentes jövő építése érdekében. Ezt a PMI romániai 2017-2021 közötti befektetései tükrözik.

A kockázat csökkentése, mint elsődleges szempont, jelentősen hozzájárulna a cigaretta lecserélése azon 5 millió román körében, akik egyébként továbbra is dohányoznának. Ez egy nagyon fontos lépés lenne Románia dohánymentesítése terén” – fejtette ki Dragoş Bucurenci , a Philip Morris Romania külső ügyekért felelős igazgatója (Director External Affairs)

„Továbbra is befektetünk az innovációba, a dohányzás jobb alternatíváiba, mert csak akkor lehet a cigarettát kevésbé káros alternatívákkal helyettesíteni, ha a felnőtt dohányzók hozzáférnek tudományosan megalapozott termékekhez és megfelelő tájékoztatást kapnak azokról” – mondta el Daniel Cuevas , Philip Morris Romania vezérigazgatója

Philip Morris International: Füstmentes jövőt építünk



A Philip Morris International (PMI) egy élvonalbeli nemzeközi dohányipari vállalat, amely egy hosszútávú füstmentes jövő építését tűzte ki célul, olyan termékportfólióval amely a doháy- vagy nikotin tartalmú termékek szektorán túli kiterjeszkedésre törekszik. A cég jelenlegi termékportfóliója elsősorban cigarettákból és füstmentes termékekből, beleértve a dohányfűtött termékeket (amelyek fűtnek, nem égetnek), orális használatra szánt nikotinalapú termékekből és nikotintartalmú gőztermékekből áll, amelyeket az Egyesült Államokon kívüli piacokon értékesítenek. 2008 óta a PMI több mint 9 milliárd dollárt fektetett be innovatív dohánymentes termékek kifejlesztésébe, azok tudományos alátámasztásába valamint kereskedelembe hozatalába olyan felnőttek számára, akik egyébként továbbra is dohányoznának, azzal a céllal, hogy teljesen beszüntessék a cigaretták értekesítését. Ennek érdekében kidolgoztak olyan rendszereket, amelyek világszínvonalú tudományos kutatásokat végeznek, különösen a preklinikai toxikológiai rendszereken belül, klinikai kutatásokat és viselkedéskutatásokat végeznek, valamint a kereskedelmi forgalomba hozatalt követően is végeznek kutatásokat. Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) engedélyezte a PMI 1-es Platform által kidolgozott IQOS eszköz egyik változatát és a hozzátartozó fogyóeszközöket, mint módosított kockázatú dohányalapú terméket (MRTP) és megállapította, hogy a legjobb eljárás a közegészségügy érdekében a módosított káros hatásnak való kitétel megállapítása. 2022. június 30-ig a PMI által kifejlesztett füstmentes termékek 70 piacon voltak elérhetők (kívéve Oroszországot és Ukrajnát). A PMI becslései szerint világszerte kb. 13,2 millió felnőtt váltott át IQOS használatra és hagyott fel a dohányzással. Az egészséges életvitelt kutató tudományok terén erős alapokkal és jelentős szakértelemmel rendelkező PMI 2021 februárjában bejelentette azon törekvését, hogy tevékenységét kiterjessze a wellness és az egészségügy területére és olyan innovatív termékeket és megoldásokat ajánljon amelyek célja a betegek és a fogyasztók igényeinek kielégítése. Több információ a www.pmi.com és www.pmiscience.com honlapokon található.