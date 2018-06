Románia mérföldkőhöz érkezett a családon belüli erőszak meggátolásában

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei törvényhozója, a szövetség javaslatainak egyik kidolgozója úgy értékelte, hogy Románia mérföldkőhöz jutott a nők ellen elkövetett és a családon belüli erőszakos cselekedetek meggátolásában.

„Az általunk kidolgozott javaslatok értelmében az áldozat valós védelmét, a tettes méltó büntetését szorgalmaztuk. Ezentúl a hatóságoknak rögtön, a helyszínen indokolt esetben azonnal kibocsáthatnak egy ideiglenes, ötnapos sürgősségi távol tartási rendeletet az erőszakot elkövető ellen. Idáig erre 72 órát kellett várni, ez az idő pedig az áldozatok számára kritikus, hiszen többször újra bántalmazták őket. Most már a tettest azonnal, akár a saját ingatlanából is kitilthatják” – fogalmazta meg a törvény legnagyobb eredményét Csép Andrea.

A Maros megyei Nőszervezet elnöke ezt követően hozzátette, hogy

amennyiben a hatóságok kibocsátják a sürgősségi távol tartási rendeletet, akkor a tettes sem személyesen, de még telefonon sem veheti fel a kapcsolatot az áldozattal.

Csép Andrea továbbá kiemelte, hogy ha az áldozat, vagy családtagjai úgy értékelik, hogy az erőszakot elkövető nem tartja be a távol tartási parancsot, biztonsági okokra hivatkozva kérhetik a tettes tartózkodásának elektronikus monitorizálását is, mi több, ennek megszegése egy hónaptól akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is járhat.

„Romániában minden harmincadik másodpercben megvernek, bántalmaznak egy nőt, évente több mint 200 nő válik a családon belüli erőszak halálos áldozatává. Az RMDSZ Nőszervezetének sikerült egy olyan folyamatot beindítani a NEEEM! kampány során az elmúlt években, amely megkerülhetetlenné tette ezt az aktuális és nagyon súlyos problémát jelentő a témát törvényhozók és a pártok számára. Az aggasztó számok ellenére, az isztambuli egyezmény aláírását követően, Románia parlamentje csak most illesztette be jogszabályaiba az egyezmény előírásait és szavazta meg a biztonságosabb életet szavatoló intézkedést az erőszakot elszenvedettek védelmére” – taglalta Csép Éva Andrea képviselő a szavazást követően.