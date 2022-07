Ötven cég és civil szervezet környezettudatossági egyezményt írt alá

„Nagy örömmel tölt el az üzleti közösségek magas fokú érdekeltsége ebben a témában, az, ahogy nagyon gyorsan reagáltak erre a kezdeményezésre, ami arra enged következtetni, hogy nagy az együttműködési hajlandóság annak érdekében, hogy megoldásokat találjunk a világ napirendjén lévő fontos kérdésekre, mint például a globális felmelegedés és a szénlábnyom csökkentése. A Környezettudatossági egyezményhez nemcsak azok a cégek csatlakoztak, amelyek már bevezettek ilyen jellegű gyakorlati szabályokat, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak a tisztább környezet megteremtéséhez, valamint ösztönözni és részt venni egy közös erőfeszítésben is, hanem a fiatalabb kisvállalkozások is, amelyek célja a felelősségteljes üzleti élet kialakítása” – nyilatkozta Tudor Manea, az eMAG ügyvezető igazgatója.

Az aláírók listája: Adline Supplies, Ascendis, Asociatia ENVIRON, AS Metal, Automotive Mobility Solutions, Autonom Services, Avaelgo, Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, BITSoftware, Carbon Expert, Chimica SA, CMD Dr. Adiaconitei, Concelex, CONSTRUCTII ERBASU SA, Conversion Marketing, Conviv Media, Corect 2000, CTE Solution, Delta Samitur, Depanero, Deplast SRL, eMAG, Filip&Company, Freshful, Fundația Conservation Carpathia, Globus Software Dev, Glovo, Green PC Ambalaje, GreenTech, ING Bank, June Communications, MultiMedia SRL, Network One Distribution, Orhideea Residence and SPA, Owithu Management SRL, PC Garage, Pehart, Raiffeisen Bank Romania, Restart Energy, Sameday, Salad Box SRL, SMART LIVING CYCLE SRL, SmartPoint, Foodify, Sport Gifts SRL, Tabara Telecom, Tazz by eMAG, Tema Energy SA, Zentiva.