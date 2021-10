OTP Bank Románia vezérigazgató: nem akarjuk a készpénzmentes bankfiókok trendjét követni

Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója • Fotó: OTP Bank Románia

Nehéz, de eredményes időszak áll az OTP Bank mögött – jelentette ki csütörtöki online sajtótájékoztatóján Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója, aki egyebek mellett a pénzintézet megvalósításairól, a hazai bankszektorról, jövőbeli tervekről és az oktatási programjukról beszélt.

Mint a vezérigazgató kezdésként elmondta, annak ellenére, hogy jelenleg ismét egy nehéz időszakon megy keresztül az ország, kijelenthető, hogy

gazdasági szempontból nincsenek komoly gondok, a sokat emlegetett válság nem fog bekövetkezni.

Sokkal nagyobb kihívást jelent az emberi oldal. „Sok minden megváltozott, gyorsan kellett alkalmazkodni, ezért mi is megpróbáltunk minél inkább az emberi oldalra koncentrálni a működésünkben.

A fiókjaink továbbra is nyitva vannak és minden biztonsági feltételt rendelkezésre bocsátunk, illetve az a terv, hogy ezt továbbra is így maradjon

– húzta alá Fatér Gyula. Hozzátette: a kollégáiknak is számos téren nyújtanak segítséget ebben a nehéz időszakban, illetve az sem mellékes, hogy

míg a hazai bankszektorban inkább leépítések voltak jellemzők a járvány alatt, az OTP Bank folyamatosan bővíti a létszámot, a pandémia megjelenése óta 300 új kollégát alkalmaztak.

Nem titkolt céljuk továbbá az sem, hogy 2024-re öt százalékra növeljék piaci részesedésüket Romániában. Idén márciusban 250 millió lejes tőkeemelést hajtottak végre, így jelenleg a bank alaptőkéje elérte a 2 079 253 200 lejt. Az idei féléves eredmények alapján 27 millió lejes konszolidált nyereséggel rendelkeznek,

a hitelek esetében pedig már nagyon közel van a kitűzött öt százalékos piaci részesedés, hiszen ez már augusztusban elérte a 4 százalékot.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy már az első féléves eredményeik alapján 16 százalékos növekedést érték el a teljesítő hitelek volumenében, amelyet az új hitelek 158 százalékos, az ingatlanhitelek 116 százalékos, valamint a vállalati hitelek 9 százalékos emelkedése segített elő. „Nagyon jól teljesítettek a jelzáloghitelek, azt látjuk, hogy az emberek elgondolkodnak azon, hogy milyenek azok a lakáskörülmények, amelyek között jóval többet tartózkodnak.

Sok esetben a távmunka miatt megváltoztak az elvárások a lakóhellyel kapcsolatban. Emellett van bizalom a vállalkozókban is, mernek, akarnak beruházni

– mutatott rá Fatér Gyula.

Arra is kitért, hogy az OTP Bank Románia nagyon aktív volt a digitalizálás terén, és az utóbbi években

egy olyan platform jött létre, amelyen keresztül közvetlenül elérhetők az online banki termékek és szolgáltatások.

A rugalmas és praktikus megoldásokat kereső vállalkozók számára elérhető az OTPosibil alkalmazás, amellyel a telefonjukkal fogadhatják el a bankkártyás fizetéseket, tulajdonképpen POS terminálként használhatják a telefont.

Emellett a ATM Contactless szolgáltatásnak köszönhetően

érintés nélkül lehet készpénzt felvenni, egyszerűen a bankautomatán megjelölt helyhez kell közelíteni a mobiltelefont, okosórát vagy bankkártyát.

A vezérigazgató ugyanakkor arra is rámutatott, hogy noha egy bizonyos réteg igényli a hasonló újításokat és csak ezeket használja,

létezik egy másik ügyfélkör is, amely a személyes ügyintézést és a készpénzhasználatot részesíti előnyben.

Ezért továbbra is el lehet végezni készpénzes műveleteket is az OTP Bank fiókjaiban, a készpénzmentes bankfiókok trendjét nem kívánják követni. „A mi stratégiánk nem egy területre fókuszál. Nem gondoljuk azt, hogy egy kizárólag digitális banki szolgáltatást sikerre lehetne vinni.

Abban hiszünk, hogy vannak fiókjaink, azokat meg kell tartani, fejleszteni kell, sőt, növelni kell a számukat. Emellett persze a 21. századnak megfelelő digitális megoldásokkal kell előrukkolni, és ezeket párhuzamosan fejleszteni

– jelentette ki.

A sajtóeseményen szó esett továbbá arról is, hogy az OTP Bank 2014-ben indított, legfontosabb társadalmi felelősségvállalási programja új név alatt folytatja tevékenységét, az Oktatáshoz való jog Alapítvány új neve OTP Bank Románia Alapítvány lett. Terveik között szerepel, hogy az oktatás egyik fontos szereplője legyen Romániában, és nem kizárólag a gazdasági ismeretek területén. Emellett olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek hiánypótló oktatási anyagot hoznak létre. Ilyen a Megy ez! román nyelvlecke videósorozat is, amelyet a kolozsvári Musafir nyelviskola hozott létre az alapítvány segítségével.

Az 5-8. osztályos tanulóknak szánt online román nyelvlecke videósorozat célja megkönnyíteni a képességvizsgára való felkészülést a nyolcadikos diákok számára.

A 16 részes sorozatból az első 5 már elérhető a Youtube-on, emellett Facebookon is követhető a projekt. Hamarosan egy honlapot is létrehoznak, amelyen a videók mellett leckék és különböző tesztfeladatok is elérhetőek lesznek. Azok a diákok, akik itt regisztrálnak, játékos módon tanulhatnak és fejleszthetik román nyelvtudásukat.