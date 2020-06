Őszig érvényben marad a könnyített ügyintézés az egészségügyben

A háziorvosi, illetve járóbeteg-szakrendelőkben szeptember végéig nem kell használni az egészségügyi kártyát • Fotó: Haáz Vince

Határozatban rögzítette a kormány a koronavírus-járvány miatt meghatározott új, az egészségügyi rendszerben alkalmazandó szabályozásokat. Noha egyes intézkedések érvénybe lépésének az idejét május 15-re keltezi a dokumentum, a határozatot az elmúlt héten, szerdán este fogadta el a kormány.

A határozat értelmében az egészségügyi alapellátási rendszerben, így például a háziorvosi rendelőkben is, továbbá a járóbeteg-rendelőkben szeptember végéig nem kell használni az egészségügyi kártyát, a többi egészségügyi szolgáltatónál

– amelyek az egészségbiztosítási rendszerben nyújtanak szolgáltatásokat – viszont július elsejétől már a páciens egészségügyi kártyájával kell hitelesítsék az elvégzett egészségügyi szolgáltatást. Ugyanakkor

nem kötelező a szolgáltatás elvégzését követő három napon belül elszámoltatni az elektronikus egészségbiztosítási rendszerben (PIAS) az elvégzett szolgáltatást.

A páciensek kórházi kibocsátásakor a szakorvosok kiállíthatnak a beteg számára 90 napig érvényes ártámogatott és ingyenes gyógyszerrecepteket, ez alól csupán bizonyos, csak a kórházi gyógyszertárak által kiadható speciális gyógyszerek képeznek kivételt. Ezek esetében a vények érvényessége nem haladhatja meg a 30 napot.

Nincs szükség küldőpapírra a járóbeteg-szakrendelőkben igénybe vett szolgáltatások esetében, beleértve a rehabilitációs szolgáltatásokat sem.

A háziorvosok szakorvosi javaslat hiányában is kiállíthatnak betegeiknek krónikus betegségekre gyógyszerrecepteket,

felírhatnak orvosságokat betegeiknek az ingyenes és ártámogatott gyógyszerlista csillaggal jelölt készítményeiből is, és stabil kezelés alatt álló betegeik számára kiállíthatnak gyógyszervényeket a szakorvos által a szükségállapot bevezetése előtt kiállított javaslat alapján is.

Az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg-rendelés részét képező szolgáltatásokat, valamint a pszichológiai vagy logopédiai rendeléseket távkonzultáció során is el lehet végezni – tájékoztatott az új határozatról a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár.

Ugyanakkor azt is közölték, hogy az intézményhez benyújtandó dokumentumokat a biztosítottak továbbra is eljuttathatják elektronikus úton, illetve bárki más által, kivéve az egészségügyi szolgáltatók képviselőit, illetve az ott dolgozókat. A biztosítottaknak küldendő dokumentumokat az egészségbiztosítási pénztár is elküldheti elektronikus formában.

Bizonyos intézkedések június végéig, mások szeptember végéig érvényesek, tehát egyelőre változás június végéig nem nagyon lesz ezen a téren. Az, hogy visszatérjünk a régi állapotba, még odébb van”

– fogalmazott a szükségállapot előtti gyakorlathoz való szakaszos visszatérésről Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.