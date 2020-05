Összegyűlt az egymillió aláírás a régiós kezdeményezéshez

• Fotó: Haáz Vince

„Jelen állás szerint, ha a papíron beérkezett aláírásokat is hozzáadjuk, akkor elértük, sőt meghaladtuk az 1 millió aláírást. Ez hatalmas eredmény! Tegnap 12 óra alatt 100 000 aláírás jött, hála nektek! Mindenkinek nagy köszönet érte! De nem szabad hátradőlnünk, mert van még egy nap a határidő lejártáig, és a papíron beérkezett aláírások között sok érvénytelen is lehet, így továbbra is arra biztatunk mindenkit, hogy május 7-e éjfélig, ha még nem tette meg, írja alá!” – olvasható a közösségi oldalon közzétett jelentésben.