Országszerte jelentős lehűlés következik, a hegyekben viharos erejű szél várható

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A figyelmeztetés csütörtök déltől hétfő délelőtt tíz óráig van érvényben. Az előrejelzések szerint csütörtökön napközben, illetve péntekre virradóan is csapadék várható az ország nagy részén, néhol eső, de túlnyomórészt havazás formájában. Az utóbbi erős széllel is társulhat, a felélénkülő szél néhol 70–80 km/órás is lehet.

HIRDETÉS

A hegyvidéki területeken – különösen a Keleti-Kárpátokban –, 1500 méter fölötti magasságban a széllökések akár 110–130 km/órára is felerősödhetnek.