Oktatással megelőzni a kilátástalan anyagi helyzetet

Büntetni fogják a zaklatások enyhébb formáit is

Kétszer is érdemes meggondolni, mielőtt valaki után fütyülünk az utcán, ez ugyanis a közeljövőben akár tízezer lejünkbe is kerülhet. Bár a szexuális és lelki zaklatás enyhébb formáit is kihágásnak minősítő előírás megelőzési céllal született, visszaélésekre is okot adhat.