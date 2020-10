November közepéig tart a Caritas adománygyűjtése

Idén elmaradt a gyertyagyújtás a tereken, de a rászorulókról nem feledkeztek meg. Archív • Fotó: Haáz Vince

Annak ellenére, hogy elmaradtak a személyes találkozások a nyilvános tereken, gyertyákat sem lehetett gyújtani október 17-én, a szegénység elleni küzdelem világnapján, a szolidaritási akció sikeresnek mondható – válaszolta érdeklődésünkre Molnár József, a Gyulafehérvári Caritas közkapcsolati felelőse, aki elmondta, igaz, hogy jóval kevesebb pénz gyűlt össze, mint az előző években, de sikerült felhívni a figyelmet a nélkülözőkre, arra, hogy a társadalomban mennyire fontos az együttérzés, azoknak a tevékenységeknek a támogatása, amelyek a rászorulókat, a magányosokat, fogyatékkal élőket, betegeket segítik, az életüket teszik emberibbé.

Pontos összeget lehet adományozni

A közösségi oldalakon 60 ezer személyt sikerült elérniük, akiknek csak egy részük adományozott, de azért is köszönet jár. Míg az elmúlt tizenegy évben 1–2, vagy 5 lejt adományoztak azokon a köztereken, ahol az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű gyertyagyújtási akciókat szervezték, idén egy-egy előre meghatározott összeggel lehet támogatni a kezdeményezést: 30, 50, illetve 100 lejjel, természetesen, aki ennél eltérő összeget szeretne adni, megteheti.

Szükségünk van a támogatásra, hogy munkatársaink biztonságban jussanak el a gondozottakhoz, és őket is megóvjuk, hiszen ebben az évben az adományokat a szükséges védőfelszerelésekre fordítjuk

– magyarázta a Székelyhonnak Molnár József, hozzátéve, hogy maszkot, védőöltözéket, kézfertőtlenítőt vásárolnak az idén összegyűlt összegből. „A tevékenységeink nem szüneteltek és most is minden programunk működik, a csoportos foglalkozásainkat átszerveztük, de minden más ugyanúgy folytatódik, és ezt szeretnénk a továbbiakban is fenntartani” – hangsúlyozta Molnár.

Az akcióról



A Gyulafehérvári Caritas tizenkettedik éve, hogy minden októberben megszervezi az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási akciót, amelyen mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret. Az évek során a nagyobb városok és települések mellé számos kisebb helység is csatlakozott, az adományozásban élen jártak a székelyföldi megyék. Idén, október 17-kére tervezték az eseményt, de az a koronavírus-járvány terjedése miatt ez elmaradt.