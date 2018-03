Mozgósít a magyarországi választásokra az Eurotrans Alapítvány

Aki részt venne a választásokon, de még nem regisztrált, azt arra biztatjuk, hogy sürgősen tegye meg. Március 20-ig az RMDSZ helyi és az Eurotrans Alapítvány irodáiban kollégáink várják azokat, akik regisztrálni szeretnének. Bármilyen ezzel kapcsolatos kérdéssel hívják bizalommal a 0800-444-666 ingyenes telefonszámot – hangsúlyozta Nagy Zoltán Levente.

„Az erdélyi magyarok levélben szavaznak. A boríték március 15-e után érkezik arra a címre, amit a regisztrációkor megadtak. Amennyiben a konzulátusok valamelyikére kérték, vagy az eddigi választásokkor is onnan vették át, akkor most is onnan kell átvenniük” – részletezte az alapítvány elnöke. „A választási boríték tartalmaz egy szavazólapot, egy azonosító nyilatkozatot, egy lezárható borítékot, amelybe a szavazólapot kell beletenni, valamint egy válaszborítékot is” – ismertette a tudnivalókat, felhívva a figyelmet az azonosító nyilatkozat helyes kitöltésére is. „Mindent a lakcímkártyán szereplő adatok szerint kell kitölteni. Ha hibázunk, a szavazatunk is érvénytelenné válik. Aki segítséget igényel az azonosító nyilatkozat kitöltésében, forduljon bizalommal munkatársainkhoz. Fontos, hogy a szavazólapot már mindenkinek egyénileg kell kitöltenie. Ezt követően le kell zárni az erre szánt borítékba” – hangsúlyozta.

Az Eurotrans Alapítvány terveiről Nagy Zoltán Levente elmondta:

a választással kapcsolatos tudnivalókról országos szinten az elkövetkezendő időszakban szórólapok, plakátok, illetve a hagyományos és az online média segítségével tájékoztatják a szavazni vágyókat.

„Az RMDSZ helyi szervezeteinek munkatársai a magyar embereket otthonukban is felkeresik, hogy a nyilatkozat kitöltésében segíthessenek. Aki igényt tart rá, annak a szavazóborítékját a konzulátusokra is eljuttatjuk” – tette hozzá.

Az eddigi választásokon a legtöbb szavazat az azonosító nyilatkozat helytelen kitöltése miatt veszett kárba. „Ezért biztatunk arra mindenkit, hogy kérjen segítséget. Amennyiben elhibázta, kérhet újat az RMDSZ helyi munkatársaitól, vagy letöltheti a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. Az azonosító nyilatkozat kicserélésére van lehetőség, a szavazólapot már nem lehet javítani. Arra kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen” – hívta fel a figyelmet az Eurotrans Alapítvány elnöke.

Nagy Zoltán Levente a boríték visszajuttatására két lehetőséget javasol. „Az egyik megoldás az RMDSZ-en keresztül: adják át valamelyik kollégánknak, vagy vigyék el az RMDSZ helyi szervezeteihez. Az általunk összegyűjtött borítékokat a konzulátusokra visszük. A másik megoldás, ha egyenesen a konzulátusokra juttatják el. Ezek meghosszabbított programmal működnek: március 26-tól április 7-ig, hétfőtől szombatig reggel 6 és este 10 között, valamint április 8-án reggel 6-tól este 7-ig” – ismertette az Eurotrans Alapítvány elnöke.

A román posta munkájáért nem tudunk kezeskedni, ezt a megoldást nem javasoljuk

– szögezte le.