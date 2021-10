Mennyit csökken a védettség az idő múlásával?

A vírus terjedése miatt a kutató szerint ajánlott felerősíteni az immunitást a harmadik oltással. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az utóbbi időben számtalan ellentmondásos információ látott napvilágot a koronavírus elleni védőoltások által biztosított védettség csökkenésének a mértékéről, és ebből kifolyólag abban sem voltak teljesen egységesek az álláspontok – gyakran még szakmai körökben sem –, hogy kiknek ajánlott feltétlenül beadatnia a harmadik oltást, illetve hogy azt a második oltás után mennyi idő elteltével kellene felvennie.

A témában felmerült kérdésekkel Fejér Szilárd kémikus kutatóhoz, a sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont vezetőjéhez fordultunk.

Ami mérhető és ami nem

Fontos megjegyezni, hogy azt

még nem lehet megállapítani, hogy egy beoltott személy az oltás felvétele óta eltelt bizonyos idő után milyen mértékben védett.

„Azt tudjuk megmondani, hogy amennyi antitestet mérünk, az sok vagy kevés. Nekünk a Pfizer oltóanyagáról vannak adataink, és bizony

hat hónappal az oltás után már nagyon zuhan az antitestek mennyisége azoknál, akik az oltás előtt nem voltak betegek.

Akik a megbetegedés után kapták az oltást, azoknak még 6-8 hónappal az oltás után is jó mennyiségű antitestjük van” – fogalmazott Fejér Szilárd.

Elmondta: még nem lehet tudni, milyen antitestszintnél védettek a beoltottak a betegség súlyos lefolyása, a tüdőgyulladás, vagy akár az enyhébb tünetek ellen, de előbb-utóbb megállapítják ezeket az értékeket. „Inkább azt kell nézni, hogy az adott módszerrel vizsgálva van-e kimutatható mennyiségű antitest vagy nincs.

Ha van kimutatható mennyiségű antitest, akkor azt mondjuk, lehet, hogy elég, ha nincs antitest, akkor azt mondjuk, hogy inkább nem elég. Pontosabbat még nem lehet mondani. Mi azt látjuk azoknál, akiknél ezt folyamatosan követtük, hogy hat-hét hónappal az oltás után körülbelül a 30 százalékuknak már nincs elég antitest a szervezetében

– magyarázta a kutató. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az említett 30 százalékba tartozók ugyanolyan védtelenek a vírussal szemben, mint a beoltatlanok, ugyanis az oltás következtében kialakult sejtes védettség is valamilyen mértékű immunitást biztosíthat számukra, ez azonban még egyáltalán nem mérhető. A közvetett adatok – például az izraeli elemzések – azt mutatják, hogy

a beoltottak még hónapokkal az oltás után is jóval kevesebb eséllyel kerülnek kórházba, ha elkapják a fertőzést

– hangsúlyozta a szakember.

A védettség mértékére több tényező is hat

Azzal kapcsolatban, hogy Romániában is vannak már dokumentált esetek arról, hogy olyanok is kórházba kerültek, akik korábban be voltak oltva, sőt, néhányan életüket vesztették a betegség szövődményeiben Fejér Szilárd elmondta,

nem mindenkinek működik jól az immunrendszere, vannak olyanok – idősek és/vagy krónikus betegek –, akiknek a szervezete eleve nem képes jó immunválaszt produkálni.

„De nagyon ritka az ilyen. Szinte hússzor nagyobb az esélye annak, hogy olyan kerüljön kórházba, aki nem volt beoltva és elkapja a koronavírust, mint az, aki be volt oltva” – nyomatékosította. Ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy az oltás adta védettség csökkenésében is kimutatható összefüggés van a beoltott immunitása, illetve kora és egészségi állapota között. „Ez még nálunk is kimutatható. Nekünk elég kicsi a mintaszámunk, nagyjából 180 páciensünk van, de ott is látszik, hogy az immunválasz erősebb a fiataloknál, mint az idősebbeknél.

Az idősebbeknek nem termel annyi antitestet a szervezete, és ez a mennyiség is hamarabb csökken

– magyarázta Fejér Szilárd.