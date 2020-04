Mennyire vagyunk sérülékenyek a Kárpát-medencében a koronavírussal szemben?

• Fotó: Haáz Vince

A nemrég közölt kimutatások a szomszédos országok statisztikai adatai mellett a Nemzetstratégiai Kutatóintézet – a KSH Népességtudományi Kutatóintézettel partnerségben – megvalósított Kárpát-medencei magyar népesség előrebecslésére támaszkodnak. Kiemelkedő hasznosságú adatforrásnak bizonyultak továbbá az NSKI által a 2018/19-es évben megvalósított nagymintás, reprezentatív felmérések is, amelyek a nemzetrészek magyarságára korcsoport, nem és lakóhely szempontjából elsősorban az életminőség és a jólét dimenzióit vizsgálták Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Vajdaságban és Magyarországon.

A kutatásokat, az adatbázisokat és a felméréseket a Nemzetstratégiai Kutatóintézet minden nemzetrészre kiterjedően működtetett külhoni kutatói és szakértői hálózata segítségével sikerült összeállítani.

Segített ebben továbbá két nagyobb, uniós finanszírozási Kárpát-medencei kitekintésű kutatási projekt: EFOP-1.12.1-17-2017-00003 azonosítószámú, „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” és EFOP-3.10.1-17-2017-00002 Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makro-regionális együttműködését támogató kutatások.

Főbb megállapítások

Az elmúlt évtizedekben a Magyarországra való folyamatos áttelepülés, illetve a nyugat-európai kivándorlás miatt a külhoni magyarság elöregedettebb, mint az anyaországi, ezért

a jelenlegi járványban magas kockázatú csoportnak számító időskorú népesség aránya jelentősebb a külhoni közösségekben.

Térségi és települési bontásban is sok helyen idősebb a külhoni térségek népessége, és ez igaz akkor is, ha a vizsgálatok csak a magyarságra irányulnak, és akkor is, ha a külhoni magyar településterületek összes népességét vizsgáljuk.

A szórványban élő magyarok tömbös településterületeken lakó nemzettársaikénál magasabb átlagos életkora minden nemzetrészben jó eséllyel feltételezhető e kimutatások szerint is.

A teljes Kárpát-medencei magyar településterületen a vidékies kistelepüléseken, különösen az aprófalvas térségekben, gyakrabban lehet találni az átlagosnál elidősödöttebb falvakat, amelyek alól kivételt képezhetnek az egyes nagyvárosi agglomerációkban fekvő, vagy a roma származásúak által nagyobb arányban lakott falvak.

Vajdaság számos térsége, köztük a magyarok által nagy arányban lakottak is, kedvezőtlenebb korösszetételű (elidősödöttebb), mint a magyarországi átlag, és megemlítendő, hogy itt nem is találunk az átlagnál kedvezőbb értékű térségeket. Erdély szórványközösségeinek számos településén is hasonló a helyzet.

Erdélyben – a tömbös településterületeken is – vannak az átlagosnál jóval elöregedettebb községek, leginkább Partiumban és különösen a Szilágyságban, de Székelyföldön is.

(...) A magyarországi átlaghoz képest kifejezetten fiatalos a korösszetétel Kárpátalján és Székelyföld községeinek egy jelentős részében. (...) A települési szintű, teljes népességet megjelenítő egyes nagyvárosi agglomerációk térsége is átlagosnál fiatalabbként rajzolódik ki (Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Temesvár, Arad, illetve – Budapest mellett – a legtöbb anyaországi megyei jogú város), ez azonban nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy e térségek magyarsága is fiatalabb lenne.