Meghirdette helyeit a Babeș–Bolyai Tudományegyetem

A BBTE 4875 tandíjmentes helyet hirdet meg az alapképzésre felvételizőknek, és több mint tízezer tandíjköteles hely áll az érdeklődők rendelkezésére • Fotó: Bíró István

Soós Anna egyetemi docens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) magyar tagozatért és az oktatás–curriculumért felelős tanulmányi rektorhelyettes ismertette szerda délben a sajtó munkatársaival a 2020–2021-es tanévre meghirdetett helyeket.

Az egyetem 4875 tandíjmentes helyet hirdet meg az alapképzésre felvételizőknek, emellett több mint tízezer tandíjköteles hely áll az érdeklődők rendelkezésére, illetve 2550 hely a távoktatásra és csökkentett látogatású oktatásra jelentkezők számára.

A tandíjmentes helyek közül az egyetem 25 helyet a roma nemzetiségű jelentkezők, 170 helyet a vidéki középiskolák végzettjei számára tart fenn, emellett 101 helyet a határon túli román nemzetiségű személyek számára hirdet meg –ismertette Soós Anna a számokat az online tartott sajtótájékoztatón.

Mesteri képzésre 3500 tandíjmentes és 6185 tandíjköteles helyet hirdetnek meg az egyetemen. A tandíjmentes helyek közül az egyetem 5 helyet a roma nemzetiségű hallgatóknak tart fenn, 73 helyre a határon túli román nemzetiségű személyek jelentkezhetnek. A jelentkezők alapképzésen 236 program – nappali, illetve csökkentett látogatású képzés –, valamint 228 mesteri program közül választhatnak.

Két új szak is indul alapképzésen: Üzleti diplomácia az Európai Tanulmányok Karon, valamint Konfliktustanulmányok a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar keretén belül Emellett a BBTE négy új mesteri programot is elindít:

Digitális marketinget magyar nyelven a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karon, Kulturális menedzsment és vállalkozások a Színház és Film Kar keretén belül, Katasztrófamenedzsment a Környezettudományi és Környezetmérnöki Karon, valamint Térelemzés és területrendezés angol nyelven a Földrajz Karon

– tájékoztatott az újdonságokról a rektorhelyettes.

Szinte csak online

A COVID-19 világjárvány miatt fennálló korlátozásokra való tekintettel a BBTE úgy döntött, hogy az idei felvételi online történik, ennek kritériumait az egyes karok határozzák meg. A rektorhelyettes elmondta:

pszichológia, jog és informatika szakokon is elmarad a megszokott írásbeli felvételivizsga, ehelyett az érettségi átlagot, illetve szakoktól függően az érettségi egyes tantárgyainak jegyei, illetve esetenként az középiskolai átlagok számíthatnak bele a felvételi átlagba.

Kivételt képez ez alól a kémia szak, ahol az egyetem online platformján szerveznek felvételi vizsgát, illetve a színészképző és rendezői szakok. Az utóbbiak esetében a kiválasztott portfóliók alapján hívják be személyesen a jelentkezőket, és egyszerre egy személy vesz részt ezen – hangsúlyozta Soós Anna.

Júliusban kezdődik a felvételi

Markó Bálint minőségbiztosításért, versenyképességért és nem hagyományos oktatásért felelős rektorhelyettes elmondta, jelenleg a BBTE-nek kilenc kirendeltsége van Erdély szerte, köztük Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön is. Ezek 36 alapképzési-, 19 mesterképzési programot foglalnak magukba, összesen 2550 hellyel.

Újdonságnak számít idén az is, hogy az egyetem doktori képzéseire két felvételi időszakot hirdetnek meg, egyet júliusban és egyet szeptemberben

– tájékoztatott Adrian Petrușel kutatásért–fejlesztésért–innovációért és doktori tanulmányokért felelős rektorhelyettes.

A felvételik július 9–30. között zajlanak. Ez az időszak tartalmazza a jelentkezést, a felvételi vizsgákat, az eredmények kifüggesztését, a fellebbezések benyújtását, a helyek megerősítését, a fennmaradó helyek újraelosztási időszakát, ezt a BBTE-n belül az egyes karok határozták meg.

A helyek megerősítését az aláírt tanulmányi szerződések feltöltésével kell megtenni, az eredeti szerződést tanévkezdéskor kell leadni. További információk az admitere.ubbcluj.ro/hu/ linken érhetők el.

Két új szakra is lehet jelentkezni a Sapientián



A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minden karán és oktatási helyszínén elengedték idén a felvételi díjat, és online fog zajlani a felvételi. Két új szak is indul a 2020-2021-es egyetemi tanévben: a Marosvásárhelyi Karhoz tartozó Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban az erdőmérnöki szakra, míg a Kolozsvári Karon a táncművészet szakra lehet felvételizni. A mérnöki szakok esetében a jelentkezőknek nem szükséges külön-külön szakokra iratkozni, hanem egy sorrendet felállítva jelezhetik bejutási preferenciáikat. Az egyetem honlapján minden információ megtalálható a képzésekkel és az online felvételivel kapcsolatosan, amelyre a beiratkozás július 8-án kezdődik. Animációs kisfilmben is bemutatja a Sapientia EMTE, hogy miért érdemes az egyetem képzéseire jelentkezni, ez az egyetem Youtube-csatornáján és közösségi oldalain is elérhető.