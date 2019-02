Közönségnappal zárult a 69. Berlini Filmfesztivál

Képkocka a The Souvenir című filmből • Fotó: The Playlist

The Souvenir

2019-es brit film, Joanna Hogg rendezésében

Film a filmben. Egy történet mélyen megérint egy filmszakos hallgatót. A fiatal lány filmet szerezne forgatni az esetről, közben kollégáitól, tanáraitól és elismert filmes guruktól is kap szakmai tanácsokat. Egy titokzatos férfival is megismerkedik, aki egyre közelebb kerül hozzá.

Miként sikerül elfogadnunk árnyoldalainkat?

HIRDETÉS

Megtanuljuk mindazt, amit csak a sötét részünkkel való szembenézés révén építhetünk be életünkbe? Ha ez a folyamat nem ránt a mélybe, ha sikerül a szerzett sebeket hordozni, amíg azok begyógyulnak, akkor a korábban csak álmokban létező horizontok a valóságban is feltárulnak szemeink előtt.

Nem azt akarjuk látni, hogy milyen az élet, hanem, hogy hogyan éli azt meg a szereplő, akinek akkor is hitelesnek kell lennie a filmben, ha nem reális személy.