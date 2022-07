Kitart a hőség, néhol fokozódik a légköri instabilitás

Az előrejelzés szerint kedden sárga kódú kánikulariadó van érvényben az ország területeinek zömében, 33-37 fok között maximumokkal. A Bánságban, a Körösök vidékén, Erdély és Máramaros nyugati régióiban, Olténiában és Munténiában viszont a kódjelzés narancssárga, a várható nappali hőmérsékleti értékek elérik a 37-39 Celsius-fokot, és hajnalhasadás előtt sem lesz hűvösebb 20-22 foknál. A hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as értéket.

Ugyanakkor kedd délutántól szerda hajnalig viharokra is fel kell készülni az ország nyugati és északnyugati régióiban. A sárga kódú figyelmeztetés szerint helyenként 55-70 kilométeres óránkénti sebességgel fújhat a szél, villámlás, égzengés, zápor is előfordulhat.

Csütörtöktől Olténiában és Munténiában fokozódik a kánikula, a figyelmeztetés narancssárga kódra vált, a levegő 37-40 Celsiusig forrósodik, és pirkadatkor sem lesz hűvösebb 20-22 foknál. Az ország középső vidékein és a hegyekben, majd csütörtökre virradóan a déli és délkeleti régiókban is fokozódik a légköri instabilitás. A meteorológusok azt is közölték, hogy a hőség kitart a következő periódusban is, főleg délen és délkeleten – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.