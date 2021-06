Kevesebb elvégzett teszt, minimálisan növekedő esetszám

Országos járványnapló: továbbra is kedvezőek az adatok

Az elvégzett tesztek és ezzel párhuzamosan az elmúlt egy napban igazolt koronavírussal fertőzöttek száma is csökkent szerdára. Az elhalálozások száma is kedvezőbb a jelenleg is zajló korrigálás ellenére is. Az intenzív osztályon kezeltek száma is csökkent.