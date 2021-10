Képességfejlesztés a sakk segítségével a külhoni iskolákban is

Ismét megszervezte az óvodapedagógusok számára összeállított Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, ettől az évtől kezdve azonban nem csak az óvodai hanem az iskolai program is be tud mutatkozni a határon túli pedagógusok számára.

Számos készséget fejleszt a sakk, ezért érdemes beemelni a tanrendbe a gyerekek érdekében. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éveihez kapcsolódó programok sorában helyet kapott egy teljesen új programelem:

a határon túli magyar pedagógusok számára szervezett Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Program, amelyet az idei év során indítottak el, képzéseit pedig párhuzamosan szervezték a külhoni óvodapedagógusoknak szóló Sakkjátszótér Programmal.

A Polgár Judit kétszeres női sakkolimpiai bajnok nevéhez fűződő módszer egy

egyedülálló program az általános képesség fejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a problémamegoldó képesség fejlesztésére.

A Sakkpalota Képességfejlesztő Program a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva a normál tanterv alaptantárgyainak ismeretanyagát helyezi összefüggésrendszerbe, segítve a strukturált, logikus gondolkodás készségszintű elsajátítását.

Módszertanának leghangsúlyosabb eleme a motiváción kreativitáson alapuló és a játékon keresztül átadott tudás, legfőbb célja pedig, hogy

a képességfejlesztő programon keresztül épp olyan élmény legyen a tanulás a gyermekeknek, mint a tanítás a pedagógusoknak.

A képzésben részt vevő intézmények Sakkpalota Képességfejlesztő eszközcsomagot is kapnak.

Az idei kiadást a szervezők távoktatás formájában, online valósították meg, amely során régiónként egy-egy előre egyeztetett hétvégi időpont keretében zajlott a képzésbe bevont pedagógusok módszertani felkészítése.

Az erdélyi, muravidéki, kárpátaljai és felvidéki óvodapedagógusoknak szóló szombati képzést az érdeklődők online követhették.

Burus Siklódi Botond a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke az intézmény nevében köszönte meg a lehetőséget, és megosztotta milyen nagy öröm számára, hogy

a romániai magyar oktatásban résztvevők élhetnek a képzés lehetőségével, megtapasztalhatják az anyaországnak azt a törődését, mellyel a különböző támogatási formák révén segíti az itthoni megmaradásukat, szakmai fejlődésüket.

A programot egyben lehetőségnek is tartja a megismerkedésre, a tapasztalatok megosztására, és minden olyan kapcsolatteremtésre, ami a szakmai fejlődést segíti.

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke is örömét fejezte ki, hogy legalább a virtuális térben ilyen nagy számban találkozhatnak a pedagógusok, egyben gratulált is a résztvevőknek a döntéshez, hogy a sakkot beengedik az alapiskolába, hiszen meglátása szerint a sakk nem csak egy élvezetes játék, elismert sportág, hanem a személyiség fejlesztés eszköze is, amely gazdagítja a gondolkodást.

Ha egy játéknak ennyi hozadéka van, annak helye van az iskolában is, a mi dolgunk pedig az, hogy nyissunk neki ajtót

– fejtette ki.

Hajnal Virág, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője azt emelte ki, hogy mindig fontos szem előtt tartani, hogy amit csinálunk, amiben tehetségesek vagyunk,

akkor tud igazán örömet okozni számunkra, hogyha annak közösségi hozadéka is van.

„Csodálatos példája ennek a sakkpalota és a sakkjátszótér módszertana, az, hogy egy példakép, Polgár Judit úgy gondolta, hogy az ő tehetségét egy közösség szolgálatába hozza” – fogalmazott a főosztályvezető.

Néhány szóban összegezve a program alakulását, Polgár Judit a Sakkjátszótér program ötletgazdája elmondta, hogy a kezdeményezés akkor született, amikor saját gyerekei óvodáskorúak voltak. Meglátása szerint a gyerekeknek nagyon nagy szükségük van rá, hogy olyan pedagógusaik legyenek, akik szeretik a gyerekeket.

A pedagógusok amellett, hogy arra törekednek, hogy nekik is minél egyszerűbb, jobb és élmény legyen a tanítás, igyekeznek olyan eszközöket, gondolatokat, mentorálást és segítséget adni nekik, ami segíti őket, hogy megtanuljanak gondolkodni, illetve úgy érvényesülni, hogy ne csak az osztályteremben tudják használni a megszerzett tudást, hanem olyan gondolatokat és képességeket fejlesszenek, ami számukra használható lesz mindenhol.

Polgár Judit megköszönte a résztvevőknek, hogy pihenés helyett a képzésre szánták a napot, megjegyezve, hogy minden közösség egyik legfontosabb részei a pedagógusok, mert ők építik a gyerekeket, ők építik a jövőt.