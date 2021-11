Kedvezően módosult a kataszteri törvény

Egyszerűsíti a telekkönyvezés folyamatát a kataszteri törvény nemrég elfogadott és érvénybe lépett módosítása, amely egyúttal pontosítja a zsebszerződésekkel vásárolt területek tulajdonjogának hivatalosításához szükséges eljárást is.

A földterületek tulajdonjogának rendezését hivatottak gyorsítani a változások • Fotó: Farkas Tamás

A 2021. évi 264. számú törvény újabb módosításokat hozott az 1996-ból származó 7-es számú kataszteri törvény számára. Sorin Truță, a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (OCPI) igazgatója – aki részt vett az RMDSZ által benyújtott törvénymódosítási javaslat előkészítésében – kérdésünkre úgy értékelt, nincs már sem jogszabályi, sem pénzügyi akadálya a földtulajdonosok birtokba helyezésének, a parcellázási tervek elkészítésének, és a birtoklevelek hivatalból történő kataszteri bejegyzésének.

A törvény kimondja, hogy az országos kataszteri és telekkönyvi program keretében támogatást nyújtanak mind az általános kataszteri bejegyzések, mind a földtulajdon visszaszolgáltatásáért alakult helyi bizottságok által elkészíttetett parcellázási tervek költségeire – ezzel pedig az utóbbi eljárás is egyszerűsödik.

Azt is pontosítja a jogszabály, hogy az országos kataszteri és telekkönyvi program keretében külterületek, belterületek, illetve kül- és belterületi résszel is rendelkező parcellák kataszteri bejegyzésére biztosítanak támogatást.

HIRDETÉS

Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség (ANCPI) telekkönyvekként 84 lej + áfa összeggel támogathatja a helyi önkormányzatok által kezdeményezett kataszteri bejegyzéseket. Ez az érték tovább növekedhet külterület esetében a terep milyenségétől függően, belterületen pedig a közigazgatási egység kategóriájának függvényében. Ugyanakkor

a közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók, engedéllyel rendelkező kataszteri szakemberek, közhivatalok és hatóságok ezentúl online formában férhetnek hozzá az adatbázishoz, amely jelentősen megkönnyíti és lerövidíti az eljárást.

Hivatalosítható tulajdonjogok

Pontosítja az új törvény azt is, hogy milyen esetekben kérhető a birtoklási jog bejegyzése a telekkönyvbe, amelyet korábban a kataszteri törvény 2018-ban elfogadott módosítása tett lehetővé. Eszerint a birtoklási jogot mindazon ingatlanokra be lehet jegyeztetni, amelyek nincsenek telekkönyvezve a tulajdonjogi dokumentumok hiánya miatt, de azokra is, amelyeket az 1938. évi 115-ös számú törvényerejű rendelet előírásai szerint telekkönyveztek, és ez nem módosult a Polgári Törvénykönyv életbe lépése, 2011. október 1. előtti 30 évben.

Szintén lehetőség van a birtoklási jog bejegyzésére azon ingatlanok esetében, amelyekre birtokleveleket adtak ki a korábban kollektivizált övezetekben, és kérésre, vagy általános kataszteri bejegyzés során telekkönyveztették ezeket. Ugyanez érvényes a kollektivizálás által nem érintett területekre is, amelyeket az általános kataszteri bejegyzés, vagy kisajátítás során ideiglenesen a területileg illetékes közigazgatási egység nevére telekkönyveztek.