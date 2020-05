Kató Béla: A jóban is lehet rossz, és a rosszban is lehet jó

• Fotó: Kiss Gábor

„Ilyenkor nagyon fontos, hogy az embernek legyenek olyan gondolatai, hogy mi is a teendő. Át kell ismételni, át kell nézni, hogy mi történt velünk. Azonban ne várjuk az újabb lehetőségeket, mert az életünk úgy van berendezve, hogy a bajban, a nyomorúságban is meg tudjuk találni, meg kell találjuk az életünknek a tartalmát, értelmét. És nem úgy van, hogy a jó után rossz következik, hanem a jóban is lehet rossz és a rosszban is lehet lehet jó.

Ezért azt hiszem, hogy az értékeit, az eredményeit ennek a korszaknak még sokáig fogjuk elemezni.

Hogy hogyan kerültünk egymással kapcsolatba, mi történt a körülöttünk élőkkel, és hogyan tudunk megmaradni minden külső nyomorúság és nehézség ellenére is. Ez az újabb feladatunk a következőkben.”