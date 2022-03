Ingyenes egészségügyi ellátást kapnak a háború elől menekülők Romániában

Az Ukrajnában zajló háború miatt az onnan érkező menekültek ingyen kaphatnak egészségügyi ellátást Romániában. A vizsgálatok és a szükséges gyógyszerek mellett az országos egészségügyi programokban is kaphatnak kezeléseket a humanitárius segítségre vonatkozó szabályozás értelmében.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az Ukrajnából érkező menekülteknek nyújtandó humanitárius segítségről fogadott el sürgősségi kormányrendeletet múlt héten a kormány, az intézkedés már érvénybe is lépett.

Nem kell egészségbiztosítást fizessenek, az egészségügyi szolgáltatók azon dokumentumok alapján számolják el a számukra biztosított szolgáltatásokat, amelyeket a menekültek a határnál kaptak

– mondta az intézkedésről Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója. Az intézmény a szabályozásról körlevélben értesítette a megyei egészségügyi szolgáltatókat is.

A menekültek sürgősségi ellátást és krónikus betegségeikre is kaphatnak kezelést, illetve az országos egészségügyi programokba tartozó szolgáltatásokat is biztosítják számukra, ha például valaki vesedialízisre szorul, akkor itt is megkapja a szolgáltatást egy helyi központban – magyarázta Duda Tihamér.

A vonatkozó szabályozás különbséget tesz aszerint, hogy a menekült menedékjogot kért Romániában vagy csak átutazik az országon,

de mindettől függetlenül az egészségügyi ellátást biztosítja minden Ukrajnából érkezőnek, csupán a szolgáltatások elszámolása változik az említett tényezők függvényében.

A szabályozás alkalmazására egyébként már szükség volt Hargita megyében, hiszen múlt héten, csütörtökön négy ukrán állampolgár – egy nő és három gyerek – sérült meg egy Gyergyóholló és Borszék közt történt autóbalesetben, amikor a gépkocsi vezetője elvesztette uralmát a gépjármű felett, ami lesodródott az úttestről, egy hídfőnek csapódott és az út menti esővíz-elvezető árakba borult.