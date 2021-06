Használjuk ki a napsütést, amíg tart, mert péntek délutántól viharosra fordul az időjárás

Narancs jelzésű (másodfokú) viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság az ország 32 megyéjére, köztük Székelyföldre is. A figyelmeztetés pénteken 14 órától szombat reggel 6 óráig tart. Ugyanakkor légköri instabilitásra figyelmeztető sárga jelzés lép érvénybe az egész országban, ami pénteken 12 órától szombaton 23 óráig tart.

Nem fog sokáig tartani a kánikula, mert viharosra fordul az időjárás. Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Az ország nagy részére érvényes másodfokú viharriasztás értelmében az érintett időszakban felerősödik a szél, viharosra fordul az időjárás, és akár 80–100 km/órás is lehet a szél sebessége. Villámlásokkal kísért záporokra, zivatarokra, helyenként pedig jégesőre is számítani kell, a lezúduló vízmennyiség pedig átlagban elérheti a 35–50 litert négyzetméterenként, helyenként (főként a hegyvidéken) pedig a 70 liter/négyzetmétert is.

Péntekre ugyanakkor hőségriadót is kiadtak az ország nagy részére, a hőmérsékleti értékek helyenként elérhetik a 35–38 Celsius-fokot is, szombaton azonban esős, viharos időre kell számítani.