Hagyományőrző néptáncszínházi előadás lesz Brassóban

Őseink hagyatékait igyekszik átmeneszteni napjainkba a Bekecs Néptáncszínház legújabb darabjával, melyben a Gyergyói-medencéből, a Mezőségről, Kalotaszeg vidékéről, valamint az Alföldről mutatnak be táncokat. A Brassói Színházkedvelők jóvoltából a néptáncszínház Reliktum című előadását a brassói Redut Kulturális Központban, június 19-én 7 órától tekinthetik meg az érdeklődők.

• Fotó: Bekecs Néptáncegyüttes

A műsorszerkesztés célja az autentikus táncok, szokások megjelenítésén túl az, hogy időutazásra hívja a nézőket egy korábbi, idilli állapot bemutatásával – olvasható a Brassói Színházkedvelők közleményében.

A zenei anyagok, illetve a különböző tájegységek táncainak kiválasztásánál a fő szempont a változatosság, az igényesség és a hitelesség volt.

A Farkas Tamás és Farkas Ágnes által rendezett és koreografált előadásban Gyergyóremete, Gyergyóalfalu, Orotva, Magyarpalatka, Nádaspapfalva, Kide, Bodonkút valamint Nagyecserdi települések táncait kísérhetik figyelemmel a nézők.

Jegyeket több helyszínen is be lehet szerezni június 14-től: a Vitorlás Könyvesboltban, a brassói RMDSZ-székházban, Négyfaluban a Frézia Mánia virágüzletben, illetve egy órával az előadás előtt a helyszínen is kaphatóak lesznek.

A teljes árú jegy 45 lejbe kerül, míg kedvezményes áron, 25 lejért kaphatják meg a diákok, a pedagógusok és a nyugdíjasok. Az érdeklődők bővebb információt a Brassói Színházkedvelők Facebook-oldalán találhatnak.