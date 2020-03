Frissítették a kijáráshoz szükséges, saját felelősségre írt nyilatkozat modelljét

Kézzel megírt nyilatkozatot is elfogadnak a hatósági személyek. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) közlése szerint az új formájú nyilatkozat kitöltéséhez kevesebb adatra van szükség. A minta megtalálható ezen weboldalon, és online is kitölthető, majd ki kell nyomtatni és alá kell írni. A saját felelősségre írt nyilatkozat elérhető itt, a munkáltatói igazolás pedig itt.

A nyilatkozat ugyanakkor kinyomtatható és kitölthető kézírással, illetve kézzel is meg lehet írni, ez esetben azonban figyelni kell arra, hogy tartalmazza a mintában fellelhető valamennyi elemet

– hangsúlyozza a GCS.

A kitöltött és aláírt dokumentumot – a hatóságok kérésére – elektronikus eszközről is be lehet mutatni – jegyzi meg a közlemény. A saját felelősségre írt nyilatkozat vagy a munkáltatói igazolás mellett a személyi igazolványt is fel kell mutatni a hatóságok képviselőinek, akik le is fotózhatják ezeket.

A testület ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy

az ilyen dokumentumokat generáló egyetlen más elektronikus platform sem rendelkezik a kormányzati hatóságok jóváhagyásával, nem ezek együttműködésével készült, ezért használatuk kockázatos lehet.

Országszerte 5621 olyan személyt tartóztattak fel szerdán a rendőrök, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait. A rendőrség tájékoztatása értelmében összesen 7,4 millió lej értékben róttak ki bírságot emiatt. Az országos szintű rendőrségi akció szerda délben kezdődött, amikor életbe léptek a szigorított korlátozások.