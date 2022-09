Ezt tartogatja az időjárás a következő napokban

Erdélyben a következő napokban maximum 18-19 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, éjszakánként 6-8 fokra hűl le a levegő. Szeptember 14 és 16 között itt is felmelegedés várható, a legmelegebb órákban 24-25 fokos, a leghűvösebb napszakokban 12-14 fokos átlagértékekkel.

Ezt követően hirtelen lehűlés áll be, nappal sem lesz melegebb 14 foknál, és csípős, 3-4 fokos hajnalokra kell felkészülnünk.

Jövő hét végére kissé megenyhül az idő, a maximumok azonban már nem fogják meghaladni a 20 fokot, a minimumok pedig 6-8 fok körül alakulnak majd. Kiadós esőre inkább szeptember 15-18 között, enyhe, helyi szemerkélésre viszont itt is mindvégig számíthatunk.

A hegyvidéken is hűvös idővel rajtol a hét, a nappali átlagok 10, az éjszakaiak 3-4 fok körül alakulnak. Szeptember 14-16 között itt is langyos őszi időre számíthatunk, 17-18 fokos maximumokkal és 8-10 fokos minimumokkal. Szeptember 17-étől fokozatos lehűlés kezdődik, még a legenyhébb órákban sem lesz több 6 foknál, éjszakánként pedig fagyhat is. Ezt követően ismét javul az időjárás, kora délutánonként 10-12, pirkadat előtt 2-4 fokos átlagértékekre kell számítani. Jelentősebb esőzések szeptember 15-e és 18-a között várhatók a hegyvidéken – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.