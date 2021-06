Ezt is megértük: egyetlen új fertőzöttet sem jegyeznek Székelyföld-szerte

Az elmúlt 24 órában 16 koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset történt az országban, mivel azonban továbbra is korrigálják a halálesetek számát, 63 elhunytról érkezett jelentés, amelyből 47 haláleset korábban, az elmúlt hónapokban történt. Noha csak Kovászna megyében nem tesztelnek vasárnap folyamán, a székelyföldi megyék egyikében sem regisztráltak új megbetegedést az elmúlt egy napban.

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Koronavírus-helyzet június 7-én Székelyföld Románia Hargita 8263 (+0) Országos 1 078 952 (+89) Kovászna 8534 (+0) Elhunyt 30 878 (+63) Maros 23 925 (+0) Gyógyult 1 043 171 (+273)



Az elmúlt huszonnégy órában 89 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, az új esetekkel 1 078 952-re nőtt a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma. Vasárnapig 9 229 046 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel az országban, 10 072-t az elmúlt egy napban végeztek el, a fertőzöttségi arány 0,88 százalékos.

Az elmúlt huszonnégy órában 63, koronavírussal diagnosztizált személy – 39 férfi és 24 nő – haláláról érkezett jelentés – a most jelentett halálesetek közül 47 az elmúlt hónapokban történt, csak most vezették be a nyilvántartásba – ezzel 30 878-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. Intenzív osztályon 315 személyt kezelnek, 1 043 171 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, ez 273 új gyógyultat jelent.

Nem igazoltak új fertőzéses esetet Hargita megyében Nem igazoltak új fertőzéseket és halálesetek sem történtek hétfőn Hargita megyében, ahol a kórházban ápoltak száma is tovább csökkent. A fertőzöttségi arány változatlan maradt.

Ami Székelyföldet illeti, Hargita és Maros megyében egy új fertőzöttet sem vettek nyilvántartásba, Kovászna megyében pedig ugyancsak nulla az új esetek száma, mivel az elmúlt huszonnégy órában nem végeztek teszteket.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása szerint az ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma

Hargita megyében 0,12;

Maros megyében 0,14;

Kovászna megyében 0,16 ezrelék.