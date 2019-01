Ezek lesznek a hétvégéket elkerülő idei munkaszüneti napjaink

Képünk illusztráció • Fotó: Tamás Attila

A 2018-as évben nem volt hiány munkaszüneti napokból, a Munkatörvénykönyv módosításával elfogadták a nagypénteket is hivatalos munkaszüneti napnak, ezzel pedig 15-re nőtt a rendes szabadság mellett járó szabadnapjaink száma. Mindemellett az év során több alkalommal is megadták a munkaszüneti nap és a hétvége közé beeső napot, így „minivakációt” kaptak az alkalmazottak május elseje környékén, de karácsonyra és szilveszterre is adott a kormány egy-egy plusz napot.

Idén15 munkaszüneti napunk biztosan lesz, és ebből tíz esik hétköznapra.

Ebből kettő már le is járt, a január elseje és másodika, s az első hosszú hétvégén is túl vagyunk már. Legközelebb január 24-én örvendhetünk szabadnapnak, Moldva és Havasalföld egyesülésének napja idén csütörtökre esik. Ezután legközelebb már csak áprilisban lesz munkaszüneti napunk: a nagypéntek tavalyi szabadnappá nyilvánításának köszönhetően

húsvétkor összesen négy egybefüggő napot pihenhetünk.

Nálunk április 19-én van nagypéntek, húsvét első és másodnapja pedig április 21–22-ére esik, míg az ortodoxok egy héttel később ünnepelnek: április 26-án van a nagypéntekük, április 28–29-én a húsvét náluk.

A következő hivatalos munkaszüneti nap a május elsejei munka ünnepe, ez idén szerdára esik, egy hónappal később ünnepeljük a június elsejei gyermeknapot, ez azonban idén szombatra esik. Júniusban még pünkösd apropóján pihenhetünk,

június 9–10-én lesz a magyar történelmi egyházak szerinti pünkösd, míg június 16–17-én az ortodox.

Az augusztus 15-ei Nagyboldogasszony-napi szabadnap idén csütörtökre esik, itt nem kizárt – az eddig gyakorlat alapján –, hogy a kormány megadja majd a pénteket is, hogy az alkalmazottak összeköthessék a szabadnapot egy hosszú hétvégével.

Legközelebbi szabadnapjaink november 30-ára és december elsejére esnek, a Szent András napja, valamint az Egyesülés napja azonban szombat és vasárnap lesz, amikor amúgy sem dolgoznak legtöbben. Karácsony első és másodnapja szerdára és csütörtökre esik 2019-ben, így nem sok esély van rá, hogy egy hosszú hétvége legyen a karácsonyból, mint amilyen volt a 2018-as.

A három vallási ünnep helyett más (nem keresztény) közösségek tagjai háromszor két szabadnapot kaphatnak saját hitéletük ünnepei szerint.