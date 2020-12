Exit poll: a PSD kapott több szavazatot, küszöb fölött az RMDSZ

• Fotó: Haáz Vince

Nem érte el az 5 százalékos küszöböt a PER (szenátus - 1,1 százalék, képviselőház - 1,2 százalék) és a PPU-SL (szenátus - 1 százalék, képviselőház - 1,1 százalék) sem.

22.20 – Kelemen Hunor szerint biztosítva lesz a magyar képviselet a román parlamentben a következő négy évben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az urnazárás után közzétett exit poll felmérések eredményei alapján értékelte a választásokat vasárnap.

Kelemen Hunor: meglesz az arányos képviselet, stabil jobbközép koalícióra van szükség Arányos képviseletet tudunk biztosítani a magyar közösség számára a román parlamentben – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a vasárnap este közzétett exit poll eredmények ismeretében és a választókerületekből kapott információik alapján. A politikus a Krónika kérdésére elmondta, fenntartja, hogy jobbközép korm&am Arányos képviseletet tudunk biztosítani a magyar közösség számára a román parlamentben – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a vasárnap este közzétett exit poll eredmények ismeretében és a választókerületekből kapott információik alapján. A politikus a Krónika kérdésére elmondta, fenntartja, hogy jobbközép korm&am

Kijelentette: az RMDSZ mind a képviselőházban, mind a szenátusban jelen lesz és arányos képviseletet fog biztosítani a magyar közösségnek. Úgy vélte:

az előre jelzett eredmény azt mutatja, hogy a magyar emberek megértették az RMDSZ üzenetét a választások tétjéről, a következő időszak kihívásairól

– számol be az MTI.

Az RMDSZ elnöke a koronavírus-járványnak tulajdonította, hogy az elmúlt 30 év leggyengébb részvételével tartották a vasárnapi parlamenti választásokat. Hozzátette: előre látható volt a gyenge részvétel, mégis reménykedtek abban, hogy minél többen legyőzik a félelmet, amit a koronavírus járvány okozott, és a dühöt, ami összegyűlt az elmúlt hónapokban, a szavazáson vezetik le.

Kelemen Hunor szerint a következő napokban el kell kezdeni a tárgyalásokat a parlamenti többség és a stabil kormányzás biztosításáról. Hozzátette:

azt tartaná kívánatosnak, hogy stabil jobb-közép kormány alakuljon, de az RMDSZ-t még egyetlen párt sem kereste, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen egy esetleges koalícióról.

„A járványnak és a gazdasági válságnak a következményei nem szűnnek meg az egyik napról a másikra. A következő években kell ezekre jó választ adni” – jelentette ki.

Az elkövetkező hetek menetrendjéről szólva elmondta:

az új parlamentnek december 21-én el kell kezdenie a munkát, és legkésőbb december 22-én be kell iktatni az új kormányt.

Erre szerinte azért van szükség, mert rögtön karácsony után a parlamentnek el kell fogadnia a költségvetési törvényt. Arra is kitért, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely az oktatás, az egészségügy, a munkahelyteremtés, a gazdaságélénkítés és a beruházások ösztönzése terén is megadja a polgárok által várt választ.

Újságírói kérdésre válaszolva Kelemen Hunor rosszallásának adott hangot amiatt, hogy az előrejelzések szerint a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is átlépte a parlamenti küszöböt. Úgy vélte: nincs szükség arra, hogy ilyen párt is ott legyen a parlamentben, de azt is hozzátette, hogy a választók akaratát tiszteletben kell tartani. Megjegyezte:

abban bízik, hogy sokkal többen lesznek a parlamentben, akik a racionalitás és a tisztelet oldaláról állnak a kérdésekhez.

HIRDETÉS

21.30 – A Románok Egységéért Szövetség (AUR) nem vesz részt semmiféle kormánykoalícióban – jelentette ki a vasárnapi urnazárást követően George Simion, a szövetség társelnöke.

Simion „nagy győzelemként” értékelte, hogy alakulata alig egy évvel megalakulása után több mint 500 ezer szavazatot kapott és bejutott a parlamentbe, és leszögezte:

semmilyen kormánykoalícióba nem lépnek be, mert „nem látnak semmilyen különbséget Klaus Iohannis pártjai és Marcel Ciolacu pártjai között”.

Úgy fogalmazott: az AUR képviselői megszavaznak majd minden kezdeményezést, amely „a román nemzet érdekeit szolgálja”.

Bejelentette: megóvják a külföldi választásokat, mert ott „csalás történt”, amelyet a „Klaus Iohannis vezette rendszer” követett el.

21.20 – A választási eredmények rávilágítnak arra, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség – Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja alkotta szövetség (USR-PLUS) nélkül nem lesznek reformok Romániában – jelentette ki Dan Barna, a szövetség társelnöke, aki történelminek nevezte az elért eredményt.

„A választási eredmények rávilágítnak arra, hogy nem lesz reform Romániában az USR-PLUS nélkül. A mai eredmény, 18, 19, 20, akárhány százalék lesz, az USR-PLUS-t a reformerők közé sorolja” – hangoztatta Barna.

21.15 – A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a parlamenti választások nyertese mind erkölcsi, mind gyakorlati értelemben, amint ez ki fog derülni a szavazatszámlálás végén – jelentette ki Ludovic Orban kormányfő, a PNL elnöke a vasárnapi urnazárást követően.

„Amit most a televízióban látunk, az az exit-poll vagy egy közvélemény-kutatás eredménye. A döntést a román állampolgárok hozták meg a szavazáson való részvétellel, és az eredményeket a voksok megszámlálása után fogjuk megtudni. Tekintve, hogy a felmérések nem veszik figyelembe a 19.30 és 21 óra közötti, valamint a diaszpórában leadott voksokat, és létezhet hibaszázalék is,

a PNL a választások győztesének tekinti magát, mind erkölcsileg, mind gyakorlatilag, amint ez a szavazatszámlálás végén ki fog derülni

– mondta Orban a PNL székhelyén.

21.10 – A románok bebizonyították, hogy változásra van szükség – jelentette ki Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a vasárnap esti urnazárást követően az Agerpres beszámolója szerint.

„Mai szavazatukkal a románok bebizonyították, hogy változásra van szükség. Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki bízott bennünk, és a Szociáldemokrata Pártra szavazott, és megbüntették azokat, akik csúfot űztek belőlük a járványhelyzet kezelése tekintetében” – hangoztatta Ciolacu.

21.00 – A 19 órai állapotokat tükröző, az Antena 3 által rendelt Curs Avangarde közvélemény-kutató által rendelt exit pollok alapján a Szociáldemokrata Párt (PSD) szerezte meg a szavazatok 30,5 százalékát.

A kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 29 százalékon áll, az USR-Plus pártszövetség pedig a szavazatok 15,9 százalékát szerezte meg. Az exit-poll szerint az RMDSZ az ötszázalékos küszöb fölött van 5,7 százalékkal, de bejutó helyen van a szélsőséges AUR párt is 5,2 százalékkal. Öt százalékon mérik a Traian Băsescu féle Népi Mozgalom Pártot (PMP), valamint a Victor Ponta által vezetett Pro România Pártot.

A PSD szenátorjelöltjeire a választásra jogosultak 30,6 százaléka szavazott a vasárnapi parlamenti választáson, az alakulat képviselőjelöltjeire pedig a polgárok 30,5 százaléka adta a voksát; a PNL szenátorjelöltjeinek listái a szavazatok 29,1 százalékát szerezték meg, képviselőjelöltjeire a választók 29 százaléka szavazott – derül ki a CURS-Avangarde által az Antena 3 televízió megrendelésére készített exit poll felmérésből, amely a 19 óráig leadott voksokat tükrözi.

A harmadik helyen az USR-PLUS Szövetség áll, amelynek szenátorjelöltjei a szavazatok 16,4 százalékát, képviselőjelöltjei pedig 15,9 százalékát szerezték meg.

Az RMDSZ szenátorjelöltjeire a választópolgárok 5,7 százaléka, képviselőjelöltjeire szintén 5,7 százaléka szavazott, az AUR 5,3 százalékot ért el a szenátori és 5,2 százalékot a képviselői mandátumokért zajló versenyben, és a PMP, valamint a Pro Románia is elérte az 5 százalékos bejutási küszöböt az exit poll felmérés szerint.