EU-s finanszírozást hívhatnak le a kórházak a járvány elleni harc költségeire

Nagy lehetőség a kórházak számára. Elszámoltathatják az eddigi és leendő „COVID-költségeiket” az EU-val • Fotó: Árvai Károly/kormany.hu/MTI

már elvégzett és kifizetett fejlesztések költségére is lehet elszámolást igényelni, de a későbbiekben elvégzendő beszerzésekre is lehet pénzt pályázni, projektenként 49 millió eurós összértékben

Helyzetbe hoznák a többi kórházat is

Barti Tihamér elmondta, mivel a pályázati feltételek értelmében a kórházak közül csak a COVID-19-háttérkóházak (Hargita megyében ilyen a székelyudvarhelyi kórház), illetve azok a kórházak pályázhatnak, amelyekben koronavírusos betegeket kezelnek, szerdán átiratot küldött a szakminisztériumba, kérve, hogy

tegyék lehetővé azt, hogy más kórházak és szociális intézmények – például a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság – is pályázhassanak.

Azért lenne szükség erre, mert a nem koronavírusos betegeket kezelő kórházaknak, intézményeknek is vannak olyan költségei, amelyeket a fertőzés elterjedésének a megfékezésére tett intézkedések generáltak – például azokban is meg kell vásárolják a védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket. Ugyanakkor azért is szükség lenne a feltételek módosítására, mert számos önkormányzati alárendeltségben működő kórház esetében az eszközfejlesztésekre szánt pénzeket az önkormányzatok átutalták az egészségügyi intézménynek, nem a helyhatóság szerezte be azokat, így a költségek megtérítésére csak ezek a kórházak tudnának pályázni.

Az önkormányzatok csak akkor pályázhatnak, ha direkt beszerzéssel vásárolták meg az említett eszközöket, fogyóanyagokat.

A pályázati feltételekről, illetve az által kért módosításokról Barti Tihamér szerdán tájékoztatást küldött a megye kórházainak, illetve azoknak a településvezetőknek is, ahol kórházak működnek, jelezve azt is, hogy szívesen segítenek a pályázatok összeállításában is.

A Hargita megyei kórházak elméletileg a költségeiket el tudják itt számolni, ha készülnek. Én azt javaslom mindegyiküknek, hogy ugyanígy kérésekkel, levelekkel bombázzák a minisztériumot, annak érdekében, hogy elérjük, minél több lehetőség legyen minél több pénz lehívására Hargita megyében”

– fogalmazott Barti Tihamér, ugyanakkor kitért arra is, hogy a pályázati feltételek szerint az adományokból elvégzett beszerzések költségei nem elszámolható kiadások, tehát azon költségek megtérítésére nem lehet pályázni. Noha a szakminisztériumban azon az állásponton vannak, hogy a Románia számára elkülönített 350 millió eurós EU-s keretösszeg túllépése esetén az állam a központi költségvetésből kiegészíti a keretet – tehát pénzhiány miatt nem utasítanak el pályázatokat –, mégis jobb és biztosabb, ha

az érintett Hargita megyei intézmények mielőbb összeállítják pályázataikat, már csak azért is, mert így hamarabb bírálják el azokat és így hamarabb pénzhez juthatnak

– véli a megyei tanács európai uniós pályázatokért felelős alelnöke.