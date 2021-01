Erdélyi hallgatók jelentkezését várja a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara 2021-ben is meghirdeti mesterképzéseit (MSc), melyekre szeretettel várják az erdélyi hallgatókat is.

„Köztudott, hogy jó pár, Európa- vagy akár világszinten is elismert felsőoktatási intézménnyel rendelkezünk, amelyek alapképzései magas színvonalú tudást biztosítanak az erdélyi hallgatók számára. Annak végeztével azonban a legtöbb tanulmányait folytatni kívánó hallgató inkább a külföldi vagy épp a magyarországi felsőoktatási intézmények közül választ, a mesteri vagy doktori cím megszerzése érdekében” – olvasható a felsőoktatási intézmény közleményében.

Ezen okból Magyarország legrégebbi egyeteme külön információs kampányt folytat a leendő hallgatók számára, amelyben főként a kiterjesztett hatáskörű ápolás, táplálkozástudományi, fizioterápia, klinikai laboratóriumi kutató és sportmenedzseri szakokra invitálja az erdélyi hallgatókat.

Mivel a határon túli oktatási intézményekbe való jelentkezés sok esetben eltér a magyarországi beiratkozás menetétől, így az Egészségtudományi Kar külön tájékoztató oldalt hozott létre weboldalán, HATÁRON TÚLRÓL címmel, amelyen az érdeklődők részletes információkat kaphatnak a most induló szakokról, a felvételi rendszerről, a jelentkezés feltételeiről és határidejéről. A jelentkezéshez nem szükséges az alapképzés sikeres elvégzését igazoló diploma felmutatása, így azon hallgatók is leadhatják kérelmüket, akik csupán idén nyáron fejezik be tanulmányaikat valamely romániai felsőoktatási intézményben, és diplomájukat ráérnek bemutatni annak kézhezvételét követően. Ezáltal kiküszöbölhető az egy év kimaradás, és a tanulni vágyó hallgatók már idén szeptembertől folytathatják tanulmányaikat az általuk választott PTE kar egyikén.

Az erdélyi hallgatók a romániai rendszerhez hasonlóan pályázhatnak államilag finanszírozott, ösztöndíjas képzésre, amennyiben a tanulmányi eredményeik a meghatározott ponthatár felettiek.

Emellett pedig a magyar kormány új ösztöndíjprogramokkal támogatja azon diaszpórában élő hallgatókat, akik alap- és mesterképzésük, vagy doktori címük megszerzése érdekében valamely magyarországi felsőoktatási intézményen kívánják folytatni tanulmányaikat.

Mivel a jelentkezés teljes mértékben online történik, így a hallgatóknak nem szükséges egy plusz utazást bevállalniuk, csupán a kért dokumentumokat és azok hitelesített fordításait kell feltölteniük a felvi.hu rendszerébe. Fontos azonban, hogy akik a 2021. szeptemberében induló képzésekre kívánnak jelentkezni, azoknak legkésőbb 2021. február 15-éig fel kell tölteniük regisztrációjukat és az ahhoz szükséges dokumentumokat a fent említett rendszerbe.

A beiratkozás mellett a pécsi diákélet sokszínűségéről, gyakornoki és elhelyezkedési lehetőségekről, valamint a mesterképzések részleteiről ingyenes online esemény keretében tájékoztatják az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar közösségi oldalán, ahol a résztvevőknek lehetőségük lesz feltenni kérdéseiket is.