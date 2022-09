Elhunyt II. Erzsébet királynő

II. Erzsébet királynő halálhírét az udvar közleménye alapján az előre kidolgozott protokollnak megfelelően a Press Association közszolgálati brit hírügynökség tette közzé csütörtök este.

Ezzel egy időben a királynő személyi titkára értesítette az uralkodó haláláról Liz Truss brit miniszterelnököt, a londoni külügyminisztérium pedig hivatalos értesítést küldött a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség országai közül annak a tizenötnek, amelyeknek most is a mindenkori brit uralkodó az államfője. Ezek közé tartozik Kanada, Ausztrália és Új-Zéland. Csütörtök estig az udvar nem közölte, hogy Károly milyen uralkodói nevet vesz fel. Az új brit király teljes neve Károly Fülöp Artúr György, és az uralkodó ezek közül bármelyiket választhatja. Ha a Károly név mellett dönt, III. Károly néven léphet az Egyesült Királyság trónjára. Az ilyen esetekben összehívott trónutódlási tanács (Accession Council) várhatóan péntek délelőtt ül össze, és formálisan is királlyá nyilvánítja az új brit uralkodót. II. Erzsébet királynőtől a halála esetére kidolgozott, London Bridge művelet nevű protokoll alapján várhatóan tíz nap múlva vesznek végső búcsút egykori angliai rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor kastélyban, ott, ahol néhai édesapja és tavaly áprilisban, életének századik esztendejében elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg is nyugszik.