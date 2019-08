Életmentő lehet az okostelefonok vészhelyzeti funkciója, sokan azonban nem is tudnak róla

Vészhelyzet esetén a tartózkodási helyünket is továbbítja a telefon • Fotó: Gábos Albin

A telefon egy szempillantás alatt elküldi az üzenetet a kiválasztott személyeknek, megemlítve benne, hogy vészhelyzet van, segítségre van szükségünk, és a pontos tartózkodási helyünket is továbbítja GPS-koordinátákkal kiegészítve. A Samsung emellett arra is képes, hogy – a készülék elő- és hátlapi kamerájával automatikusan készített – fényképeket és egy öt másodperces hangfelvételt küldjön, amennyiben ezeket az opciókat is engedélyezzük.

Az üzenetküldés mellett azonnal tárcsázhatjuk is a kiválasztott személyeket, illetve a 112-es egységes segélyhívószámot.

A vészhelyzeti információk menüpont alatt továbbá a telefon tulajdonosának adatait is be lehet vezetni, amelyek megkönnyítik a hatóságoknak és az egészségügyi személyzetnek a segélykérő beazonosítását, illetve ellátását. Itt a nevünk és lakcímünk mellett a vércsoportot, az allergiákat és a szedett gyógyszereket is be tudjuk vezetni, de további információkat is beírhatunk egészségi állapotunkra vonatkozóan, illetve azt is megnevezhetjük, hogy halálunk esetén felhasználhatják-e szerveinket vagy sem.

Fókuszban a gyerekek biztonsága

A mobiltelefonok vészhelyzeti funkciójának nagy előnye, hogy a hosszas babrálás helyett gyorsan kérhetünk általa segítséget, könnyen megtörténhet azonban, hogy a készüléket elveszítjük, megrongálódik vagy éppen elveszik tőlünk – mutatott rá érdeklődésünkre a mobiltelefonokkal foglalkozó Márk Ervin. Éppen ezért a szakember szerint még ennél is eredményesebb megoldást jelenthetnek a hordozható GPS-modulok – főként a gyerekek esetében –, illetve

szóba jöhetnek a kifejezetten számukra gyártott okosórák is, amelyek lehetővé teszik, hogy a szülők nyomon kövessék gyermekük mozgását.

Utóbbiak közül Márk Ervin szerint olyat érdemes választani, amelybe külön SIM-kártyát kell helyezni, mivel így nem szükséges a mobiltelefonhoz való csatlakozás. A gyerekeknek szánt karórák fő funkciója a nyomon követés, amit a beépített GPS tesz lehetővé. Így a szülők egy alkalmazás segítségével mindig láthatják, hol tartózkodnak csemetéik.

Szintén hasznos a virtuális kerítés funkció, amelynek lényege az, hogy ha a gyermek elhagyja az előre beállított biztonsági zónát, az óra azonnal értesíti a szülőt, illetve akkor is, ha a gyerek karjáról lekerül az óra.

Emellett a készüléket csak a szülők által előre beprogramozott telefonszámokról lehet hívni, és ugyanez érvényes a hívható számokra is. Továbbá

az okosórák is rendelkeznek SOS gombbal, melynek segítségével a gyerek vészhelyzetben jelezhet szüleinek.

A mindennapos biztonság esetében kiváló megoldást nyújthat tehát egy okosóra, vészhelyzetekben azonban ismét felvetődik annak kockázata, hogy az eszköz nem marad a felhasználó közelében. Itt jön a képbe a szakember által leghatékonyabb megoldásnak tartott hordozható GPS-modul, amelynek kis mérete lehetővé teszi, hogy bevarrják például egy táskába, kabátba, de zsebbe téve is hordható. Fő előnye az, hogy nem látható, és nagyon pontos helymeghatározásra képes, időszakosan azonban fel kell tölteni.