Egyetértett a bíróság: semmi sem indokolja a pacsirták lelövését

• Fotó: David Iliff/Wikimedia

A Víz- és Erdőügyi Minisztérium idei döntése alapján a 2019–2020-as vadászati idényben 440 ezer mezei pacsirta kilövését engedélyezték, ami a madarászok szerint indokolatlanul hatalmas szám. A Milvus Csoport vezetője, Papp Tamás a Székelyhonnak elmondta, hogy nem beszélhetünk a mezei pacsirta elszaporodásáról, sem arról, hogy ez a madárfaj kártékony lenne, így a szakminisztérium döntése nem volt megalapozva.

A Milvus támogatta a Szövetség a Visszaélések Ellen Egyesületet (Asociația Alianța pentru Combaterea Abuzurilor), amely bíróságon támadta meg a szakminisztériumnak a négy madárfaj kilövési kvótájára vonatkozó rendeletét. A Brassói Ítélőtábla október 24-én született döntése helyt adott a feljelentésnek és felfüggesztette a rendeletet.

A bíróság kimondta, hogy a szaktárca nem alapozta meg tudományos érvekkel a döntését, s ennek hiányában az nem állja meg a helyét. Bár ez a döntés csak erre a vadászati idényre érvényes, reméljük, hogy precedensértékű lesz, s ezután a minisztérium alaposabban átgondolja, hogy milyen kilövései kvótákat szabjon meg. Romániában nincs hagyománya a pacsirtavadászatának. Ez egy haszonszerző intézkedés, amivel külföldi, elsősorban olasz vadászok igényeit elégítik ki

– ismertette.

Papp Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy a mezei pacsirta könnyen összetéveszthető olyan fajokkal, melyek vadászata tilos, mint a kalandra pacsirta, sziki pacsirta, búbos pacsirta, parlagi pityer. Így a mezei pacsirta vadászatának engedélyezésével ezek a fajok is veszélybe kerülnek. Azt is elmondta, hogy ugyanezen elgondolás alapján kérni fogják, hogy csak a tőkés récét lehessen vadászni, más fajokat ne.