Döntőben a csíkszeredai lány

A vasárnapi adásban a csíkszeredai lány újabb két produkcióban mutatta meg tehetségét: ismét egy egyéni előadással, majd egy duettel lépett színpadra a mezőny legfiatalabbja. Az amerikai popénekes, Taylor Swift Shake It Off című slágerének videoklipjét elevenítette meg a showműsor színpadán. A jókedvű zsűri szerint az elhibázott hangok a verseny fáradalmainak tudhatók be, összességében illett Sziszihez a produkció és 28 pontot kapott.

Versenytársával, Hadas Alfréddal a világhírű Beyoncé és Sean Paul „bőrébe bújtak” és a páros Baby Boy című dalát adták elő. Alfrédot a jól utánzott rap miatt dicsérték meg, Szilvia esetében kiemelték, hogy kora ellenére is jól imitálta az énekesnőt és jól is táncolt.