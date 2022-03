Bemutatták, hogy miért érdemes Hargita és Maros megyébe látogatni

Megnyitása óta nagy népszerűségnek örvend a szejkefürdői Mini Erdély Park • Fotó: Beliczay László

{L1}

Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója a Székelyhonnak elmondta, egy nagy csapat vett részt a bukaresti vásáron, szállodák menedzserei, a Székelyföldi Legendárium képviselői, a borszéki és székelyudvarhelyi turisztikai információs irodák munkatársai, a medveles szervezői. Tartottak gasztronómiai bemutatókat, filmet és rajzfilmet vetítettek, beszélgettek, ismertették a számos lehetőséget, amiért érdemes Hargita megyébe kirándulni. Ahogy Szabó Károly hangsúlyozta,

nem az egyedi turistákra „vadásztak” – bár azok is szép számban megfordultak a standjuknál –, hanem olyan turisztikai cégekre, utazási irodákra, amelyek szervezett utakat, kirándulásokat, turisztikai csomagokat kínálnak a klienseiknek.

„Jó beszélgetések voltak, jó kapcsolatok alakultak ki, egy olyan folyamatnak vagyunk a végén, ami üzenet, hogy romániai szinten mi is jelen vagyunk és jók vagyunk” – fogalmazott az igazgató.

HIRDETÉS

A világjárványra és a korlátozásokra való tekintettel a VisitMaros a túrázást, kajakozást, kerékpározást hangsúlyozta a bukaresti turisztikai vásáron. Ahogy Dana Matic, a VisitMaros irodavezetője lapunknak elmondta, jó érdeklődés fogadta a bemutatkozásukat, cégek, idegenvezetők, turisztikai irodák voltak kíváncsiak a kínálatra. A vásáron egy háromnyelvű könyvecskét is bemutattak, amelyben azokat a lehetőségeket ismertették, amelyeket a Maros megyébe látogatók megtalálnak, amiért érdemes ide utazni. Azzal a pozitív visszajelzéssel tért haza az iroda vezetője, hogy

egyre többen jönnek Marosvásárhelyre is, az idegenvezetők egyesületének képviselői megerősítették, hogy nő az érdeklődés a város épített és kulturális öröksége iránt.

A hétvégi kiállításon Szászrégen is bemutatkozott, ismertetve a sajátosságait, a helyi és környékbeli látványosságokat, például azokat a természeti képződményeket, amelyek egyediek Európában: a Mocsár-erdőt a 400–700 éves tölgyfáival, vagy a Ládás kunyhója nevet viselő fatörzsbarlangot, illetve a közeli Istenszékét, ahogy a környező településeken fellelhető kastélyokat is. Grama Imola, a szászrégeni polgármesteri hivatal szóvivője elmondta, az idén a gasztronómia is fontos szerepet kapott a kiállításon, a környékbeli sajtokat, borokat is bemutatták.