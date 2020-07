Az oktatás modernizálását kérik a diákok a politikusoktól

Modern oktatáshoz szükséges programot állítottak össze a román diákok. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A politikai pártok nem kommunikálnak a diákokkal, bár az oktatáspolitika közvetlenül érinti őket – róják fel a politikai pártoknak az Országos Diáktanácsa képviselői, akik több száz hallgatóval konzultáltak az ország egész területén a megyei diáktanácsok által szervezett online műhelyeken keresztül, és

közösen vázolták fel azt a tíz célkitűzést, amely a tanulók szempontjából fontos lenne az oktatás fejlesztéséhez.

Diák központúság, digitalizáció

Elsőként említik az ösztöndíjak országos lefedettségét és kifizetését, második pontban a fenntarthatóság oktatását kérik, hiszen a klímaváltozás reális probléma, ezért azt kérik a diákok, hogy

vezessenek be kötelező módon a pedagógusok számára környezetvédelmi oktatási modult, hogy elsajátíthassák a szükséges készségeket a fenntarthatóság témakörének tanításához.

Kérik azt is, hogy a törvény betartatásával finanszírozzák az iskolákban a szelektív hulladékgyűjtést, illetve azt is, hogy a biológia vagy kémia tantárgy keretében kerüljenek be környezetvédelmi témák is. A harmadik pontban kérik a kerettanterv újragondolását, ahhoz, hogy többek között

diákközpontú és átlátható legyen a rendszer, több választható tantárgy legyen az iskolában, és a diákok véleménye is számítson a terv összeállításakor.

Továbbá úgy vélik, hogy most fontosabb, mint valaha a magasabb színvonalú tanárképzés, amely az alapképzés, a gyakornoki képzés és a folyamatos szakmai továbbképzés integrált rendszerén alapul. Ötödik pontjukban kérik, hogy minden diáknak legyen lehetősége pályaválasztási útmutatóra, szakmai tanácsra, hiszen a diákok egynegyede nem is tud az iskolai tanácsadás lehetőségéről – mutatnak rá közleményükben egy felmérésükből kiderült statisztikai adatra.

Továbbá kérik az oktatási rendszer megfelelő finanszírozását, diákközpontú tanítást, ingyenes szállítási lehetőséget a diákoknak, minden tanuló számára elérhető oktatást,

amelyben a sajátos igényű gyerekek és a szerényebb környezetben élők is egyaránt részesülhetnek az infrastruktúra javításával, illetve innovatív és inkluzív pedagógiai módszerekkel, vagyis a rendszer legyen képes a tanulók sokszínűségéből fakadó eltérő nevelési igényekre pozitívan reagálni.

Utolsó pontban foglalták össze az oktatás méltányos digitalizálásával kapcsolatos kérésüket. Erre reflektálva jegyzik meg, hogy például a legutóbbi, 2018-as PISA-teszteken

Románia volt az egyetlen ország az Európai Unióban egy nyolc államból álló csoportban, amely papíron, tollal kérte a 15 éves hallgatóktól a tesztek kitöltését.

Ugyancsak az ország digitális lemaradottságát támasztja alá az is, hogy az érettségin a digitális készségek felmérését célzó teszten a diákok csak 15 percig ülnek a számítógép előtt, míg 75 percig egy lapra írnak tollal – jegyzik meg közleményükben az Országos Diáktanács képviselői.

Hiányolják a kisebbségi oktatásról szóló fejezetet



A Maros Megyei Magyar Diáktanács elnöke, Szepessy László is reagált kérésünkre az Országos Diáktanács közleményére, amellyel mint mondja, nagy vonalakban egyetértenek, hiszen egy huszonegyedik századi, modern oktatáshoz szükséges programot tudtak összeállítani, amely a valódi problémákra kíván megoldásokat nyújtani. Ugyanakkor megjegyezte, hiányolják, hogy kimaradt belőle a kisebbségi oktatás kérdése. „Mi a differenciált oktatás hívei vagyunk, annak érdekében, hogy a kisebbségben élő diákok minél magasabb szinten el tudják sajátítani a román nyelvet, nélkülözhetetlen, hogy ne anyanyelvi szinten tanítsák nekik a románt” – foglalta össze kérésünkre Szepessy László az általa képviselt magyar diákok véleményét.