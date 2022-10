Átminősítés csökkenő fizetéssel

Az átminősítésről szóló törvény már nyáron nagy felháborodást keltett országszerte a bölcsődei dolgozók körében, Kolozsváron indítottak is egy petíciót az átminősítés ellen. „A tanügyi bérrácsban nem volt olyan kategória, hogy középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei nevelő (educator puericultor), ezért akik átkerültek a tanügyhöz, gondozóként kerültek be a bérrácsba, tehát ilyen dada-szerűségként, akiknek kisebb a fizetésük. De a mi esetünkben olyan nincs, hogy dada, mert a bölcsődei nevelő tulajdonképpen egyfajta gondozó, aki bent is foglalkozik a gyerekkel, eteti is, altatja is, tisztába is teszi, tehát mindent feladatot végez” – mondta a bölcsőde vezetője.

Hirdetés

Mivel az egységes bértörvény tanügyre vonatkozó részében nincs a középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei nevelőkre vonatkozó személyzeti kategória, csak az egészségügyre vonatkozó részben szerepel ilyen besorolás, ezért Csíkszeredában korábban az a döntés született, hogy egyelőre ebben a kategóriában maradnak a nevelők és asszisztensek. Utóbbiak