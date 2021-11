Antal Árpád: a kétharmados többséggel megvalósítható az alkotmányos reform

Az új kormánykoalíció kétharmados többségével megvalósítható az alkotmányos reform – mutatott rá a csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki maga is részt vett a kormányalakítási tárgyalásokon.

A városvezető kifejtette, megengedhetetlenül hosszú ideig volt kormány nélkül az ország. A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) közösen 60 százalékos többséget alkot, az RMDSZ-re nem lett volna szükség a koalícióban, de mind a két nagy párt igényt tartott a bevonására, ami azt is jelzi, hogy nem bíznak egymásban.

Antal Árpád kifejtette, fontos volt, hogy legyen végre teljes jogkörrel rendelkező kormány, sürgősen költségvetést kell módosítani, különben a különböző szociális juttatások kifizetése is veszélybe kerül. Ugyanakkor

nem gondolja, hogy ez a koalíció „kihúzza” a következő választásokig,

a Nemzeti Liberális Párt jövőéért aggódik, nem szeretné, ha a Nemzeti Parasztpárt sorsára jutna.

Az RMDSZ 2003 óta szorgalmazza az alkotmánymódosítást, ezt most a kétharmados többséggel meg lehet lépni. Mindenki érzi, hogy ebben az alkotmányos rendben az ország nehezen kormányozható, a félig elnöki és félig parlamentáris rendszer nem működik. Románia a francia államigazgatási modellt vette át, de azóta az is átalakult, így Romániában is fontos lenne „rendet rakni”.

Az RMDSZ azt támogatja, hogy Románia színtiszta parlamenti köztársaság legyen, ahol az erdélyi magyar közösségnek sokkal nagyobb beleszólása lehet a parlamentáris kormányzati munkába,

mint az államelnökibe, hiszen a magyar közösség nem tud államelnököt biztosítani.

Antal Árpád abban bízik, hogy kialakítható ezen a téren a konszenzus, a mély állam nem fogja megakadályozni a reformot, amiről még népszavazást is ki kell majd írni. A közigazgatási reformot csak abban az esetben támogatják, ha a regionális új szint kialakítása a központosítást csökkenti, és nem az önkormányzatoktól visznek át hatásköröket regionális szintre.

316 cég kellene szolidaritási adót fizessen

Válságban a szolidaritás nem arról kell szóljon, hogy a szegények szolidárisak önmagukkal, hanem arról hogy a gazdagok a társadalom többi részével – mutatott rá Antal Árpád. Kifejtette, az RMDSZ javaslata volt a szolidaritási adó, ezt egyelőre a többi párt nem fogadta el. Az elképzelés szerint a százmillió eurós forgalmat lebonyolító multinacionális cégek egy meghatározott ideig „beteszik a közösbe” a forgalmuk egy százalékának megfelelő összeget.

Jelenleg 316 ilyen cég van Romániában, éves forgalmuk egy százaléka 1,4 milliárdos bevételt jelentene az államkasszába, amiből az olyan jellegű szociális kiadásokat lehetne fedezni, melyekkel az ország átvészeli az egészségügyi, gazdasági válságot

– részletezte Antal Árpád. Hozzátette, bátorság kell, hogy a kormány meghozzon egy döntést, mert a multinacionális cégek érdekeit a nagykövetségek képviselik, viszont a kormány a saját polgárai érdekeit kell szem előtt tartsa. A multinacionális cégek rengeteg pénzt kivisznek az országból, ezért meglátása szerint meghatározott ideig elfogadható lenne egy ilyen adó bevezetése.