A szakértők is úgy látják, hogy az élelmiszerek drágulása elkerülhetetlen

Elkerülhetetlen az élelmiszer-drágulás, egy esetleges minimálbér-növelés pedig még elő is segíti a folyamatot – véli a szakértő.

A szakember emlékeztetett arra, hogy a villamos energia közel száz százalékkal drágult, a földgáz és az üzemanyagok ára is emelkedett, ráadásul tavaly aszályos év volt és kitört a világjárvány is.

Nyilván így az élelmiszerek is drágulnak, mert mi nagyon sok nyersanyagot importálunk. A tej 20-25 százalékát, a sertéshús közel 70 százalékát külföldről hozzuk be, de importálunk marhahúst is. A lej is gyengült, a valutaárfolyamtól is függünk

– magyarázta. Dragoş Frumosu elképzelhetőnek tartja

a sertéshús akár 25 százalékos és a tejtermékek 15 százalékos drágulását.

Kifejtette, hogy a kenyér drágulását is elkerülhetetlennek tartja az energiaárak emelkedése miatt, a pékségek nagy többsége ugyanis villamos árammal fűti a kemencéit. Szerinte

a sütőipari termékek mintegy 25 százalékkal drágulhatnak.

A szakszervezeti vezető kitért arra is, hogy az élelmiszerárak emelése az eladások csökkenéséhez és elbocsátásokhoz vezethet az ágazatban.

„Várhatóan számos kis és közepes vállalat bezár, és jelentős elbocsátások lesznek, és azt kockáztatjuk, hogy még többet importáljunk. (...) Az elbocsátások a következő fél évben elkezdődnek, ha a kormány nem talál valamilyen megoldást” – jelentette ki a Sindalimenta elnöke.

A Romalimenta Élelmiszeripari Munkáltatói Szövetség elnöke, Sorin Minea úgy véli, hogy

az országos minimálbér emelése is az élelmiszerek drágulásához vezet.

Az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy szerinte ez az intézkedés teljes zavart okozna a piacon.

„A minimálbér emeléséhez a termelékenység növekedésére van szükség. Egyetlen kormány, a jelenlegi sem értette meg, hogy a minimálbér növelésének dominóeffektusa van, és az összes fizetés emelésével jár. (...)

Ha tehát január elsejétől nő a minimálbér, akkor drágulni fog a hús és más élelmiszerek is

– jelentette ki Sorin Minea.