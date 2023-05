A rendőrök is tüntetni készülnek, a rendszer megbénításával fenyegetnek, a börtönőrök is elégedetlenkednek

A rendőröket és rendőrségi szerződéses alkalmazottakat tömörítő országos szakszervezeti tömb (SNPPC) június 6-án, 7-én és 8-án utcai tüntetéseket szervez, és azzal fenyeget, hogy a tiltakozó akcióik akár a rendszer megbénításához is vezethetnek.

Elégedetlenek az alacsony fizetésekkel, azzal, hogy a kormány nem tartja be a 2017/153-as bértörvény előírásait, illetve azzal is, hogy a „híresztelések szerint” a katonai nyugdíjak is a különnyugdíjak kategóriájába tartoznak