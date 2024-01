A moldvaiak nemcsak a címerüket, hanem az eredetmondájukat is nekünk köszönhetik

– Valóban létezik egy szarvasos eredetmonda is, amit tényleg a magyaroktól „kölcsönöztek”. De az „igazi” eredetmonda a Máramarosból származó Dragos vajda vadászata, majd Moldva alapítása. Itt is beszélhetünk „kölcsönzésről”, hiszen a máramarosi Hosszúmező és Máramarossziget címerében is tulokfej található. Ezek a magyar királyi és főúri vadászatok nyomán született jelképek.

Bölény vagy szarvas?



Moldvának a román történelemtankönyvekből is jól ismert eredetmondája szerint Drágos, a Máramarosban a 14. század elején megtelepedő románok egyik vezetője bölényt üldözve jutott a Radnai- vagy a Priszlop-hágó túloldalára, ahol országot alapított – valójában Nagy Lajos parancsára kelt át 1352–53-ban háromszáz emberével a Kárpátokon (miután előzőleg részt vett a tatárokat onnan a székelyek segítségével kiűző Lackfi Endre hadjáratában), hogy az ottani országrészben is megvesse a magyar királyi hatalom lábát. A bölény lenyilazása közben a kedvenc kutyája is odaveszett egy folyóban, amit és az új „hazát” róla nevezte el Moldvának, a vad fejét az új fejedelemsége címeréül választotta, fővárosának pedig Moldvabányát (Baia) jelölte ki.



Egyes – köztük román – kutatóknak feltűnt a magyar csodaszarvas-mondához való hasonlóság, olyannyira, hogy Horváth Lajos meg is állapítja: „Drágos vadászata és moldvai honalapítása mondájának eredeti űzött állata a szarvas volt.” Ugyanakkor Moldvabánya első, még Drágos idejében alkotott és a 17. század végéig használt pecsétjén is egy visszafordított fejjel szaladó, agancsai között keresztet tartó szarvas látható – olvashatjuk Táncos Vilmosnál. Magát a bölénymondát az 1504 táján keletkezett, egyházi szláv nyelven írt ún. Névtelen krónika őrizte meg számunkra.



„Szintén a Csodaszarvas-mondára emlékeztető elemeket őriz mindmáig a moldvai csángó leánykérés azon mozzanata is, amikor a vőlegény (nyirej) kérői – esetenként a regösénekeinkben vadászó, madarászó Szent István királyra, illetve az ő szolgáira is emlékeztető módon, mint az Istennek csúszó-mászó bogaraik ,a római császárnak vadászai, madarászai – elmondják, hogy a leányos háznál egy vadackának capásába akadtak, s a háziakon az említett vadackát, vadálatocskát, vadat, ünőt követelik” – hívja fel a figyelmet a Turán 2003/6. számában Takács György.



A többek között a moldvai címereken is megjelenő napot és holdat sokan a székelység, mint „államalkotó” nép jelképének tekintik, míg mások úgy tartják, ezek csak Zsigmond király, sőt, a források tanúsága szerint 1580 óta tekinthetők székelycímer-motívumoknak; addig a kardot tartó páncélos kart használták eleink az ősi címerben.