A Központi Régió 630 cége és üzleti inkubátora részesült vissza nem térítendő európai támogatásban (x)

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinálja a Központi Régió városi környezete vállalkozásfejlesztési beruházásainak támogatási folyamatát a 2014–2020-as Regionális Operatív Program révén. A vissza nem térítendő támogatások tekintetében a cégek szakterületeinek szánt alapok voltak a leggyakrabban igényeltek: 1650 projektet nyújtottak be 1 milliárd euró összértékre, amely a helyi és regionális üzleti szféra revitalizálására fordítható Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyében.

Az üzleti szféra Központi Régióban eddig megkötött finanszírozási szerződéseinek összértéke meghaladja az 1,34 milliárd lejt, amely révén több mint 630 cég, illetve inkubátorház igényelt csaknem 180 millió euró, fejlesztésre fordítható vissza nem térítendő támogatást. Ezek között

472 mikrovállalkozás 108 millió euró felett (ebből 71,31 millió euró vissza nem térítendő összeg) fektet be bővítésre, fejlesztésre, illetve több mint 2500 munkahely létrehozására és fenntartására.

Regionális szinten 7 üzleti inkubátort hoznak létre, amely az építőipar, az egészségügy, az autóipar és a szolgáltatások területén támogatja a vállalkozásokat, ugyanakkor ezekben a struktúrákban több mint 150 új munkahely is létre jött.

Ezekhez járul hozzá további több mint 140 középvállalkozás, amely projektjeinek összértéke közel 170 millió euró (ebből 89,05 millió euró vissza nem térítendő forrás). Az említett cégek beruházásai új szálláshelyeket és szállodákat eredményeznek, nagyteljesítményű szoftverek beszerzését és gyártását jelentik, de tapasztalhatóak a könnyű- és hulladékfeldolgozó iparban, az orvosi berendezések gyártásában, illetve az élelmiszeriparban és fafeldolgozásban.

A vissza nem térítendő forrásoknak köszönhetően több mint 2700 munkahelyet sikerült megtartani vagy újonnan létrehozni.

A helyi és regionális üzleti szféra támogatása A technológiatranszfer népszerűsítése elevezésű, 1-es számú prioritási tengely révén nyert támogatást, amely az innovációs és technológiatranszfer infrastruktúrák létrehozását, korszerűsítését és bővítését támogatja, beleértve azok felszerelését, valamint A kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célzatú, 2-es számú prioritási tengely alapjaiból, amely a KKV-ék termelői és szolgáltatói terének kiépítésére, korszerűsítésére és bővítésére nyújt finanszírozást, beleértve ezek hálózatokkal és berendezésekkel való ellátását. Itt ugyanakkor az új technológiák termelésben való meghonosítását is finanszírozták, párhuzamosan az üzleti inkubátorok, akcelerátorok létrehozásával, korszerűsítésével és bővítésével, illetve a járulékos szolgáltatások fejlesztésével.

„Ezeknek a támogatási területeknek mindig is nagyon jó volt a dinamikájuk. Rengeteg pályázatot nyújtottak be támogatásra, a leszerződött projektek pedig viszonylag gyorsan megvalósultak, az európai források felhasználása látszik a termékek és szolgáltatások minőségén. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség számára annál is inkább fontos ez, hiszen a 2021-2027-es időszakban mi vagyunk a programot irányító hatóság, a magáncégek támogatása pedig abszolút prioritásunk marad.

Alapvetően a REGIO európai alapjai mindent biztosítanak, ami a modern infrastruktúrákhoz szükséges a Központi Régióban, és ami új munkahelyek létrehozásához vezet

– mondta Simion Cretu, Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.