A kortársbántalmazásról: a büntetésnek nem a megtorlás a célja

Történhet iskolában, online térben, de játszótéren vagy szórakozóhelyen is, méghozzá a kívülállók számára sokszor észrevétlenül. Az úgynevezett bullying, magyarul bántalmazás áldozatait egy életen át kísérik a traumák, a bántalmazók ezzel szemben jó eséllyel indulnak el egy olyan lejtőn, ahonnan már alig-alig tudnak visszafordulni. A kortársbántalmazásról, annak hatásairól és lehetséges kezeléséről az udvarhelyszéki Nagy Mónikát, a bullying témájának kutatóját kérdeztük.

– A kortársbántalmazás azonosításakor az egyik fő kritérium az ismétlődés megléte, viszont újabban a szakirodalom olyan egyszeri kegyetlenségeket is ide sorol, amelyek során az egyént nagy megaláztatás éri, például az egyszeri nyilvános megszégyenítés vagy az engedély nélküli tartalom megosztása az interneten, ez utóbbi már a cyberbullying kategóriájába tartozik.

– Az egyszeri, esetleg ritkábban előforduló bántalmazás is bullying?

– Körülbelül öt évvel ezelőtt, iskolai megfigyeléses gyakorlaton voltam, amikor a jelenlétemben bántalmaztak egy hátrányos helyzetű kisfiút a kortársai a ruházata miatt. Úgy éreztem, hogy nem tudtam kellőképpen megvédeni. Akkor kezdtem el vizsgálódni és igyekeztem tudatosan úgy összeállítani a kortársbántalmazással kapcsolatos anyagaimat, hogy ezek egymásra épüljenek, és a közeljövőben is tudjam továbbkutatni ezt a témát.

Például a zaklatás szóval való találkozáskor az olvasó asszociálhat a szexuális zaklatásra is, a bántalmazás kifejezés használata pedig azért nem előnyös, mert az emberek a családon belüli bántalmazáshoz is társíthatják és ez további interpretációs problémákat eredményezhet.

– A cyberbullying kifejezés az online térben zajló kortársbántalmazást jelenti. Ebben az esetben a bántás, megfélemlítés az interneten, digitális eszközök használatával valósul meg. Ez lehet például sértő üzenetek küldése, személyes információk, hamis hírek terjesztése, identitáslopás vagy bármilyen manipulatív online viselkedés. Néha azonban a határok elmosódhatnak és az agresszív viselkedés az online térből átterjed az „offline” térbe is. Gondoljunk azokra az esetekre például, amikor egy diákról előnytelen képeket terjesztenek az interneten, majd másnap a társai kigúnyolják az iskolában is.

– A cyberbullying is része az iskolai bántalmazásnak. Mit jelent tehát ez a fogalom, milyen vonatkozásai vannak?

Online térben bármikor előfordulhat bántalmazás, még éjszaka is, így az áldozat folyamatosan stressznek van kitéve, hisz bármikor kaphat egy sértő kommentet, üzenetet, közzé tehetnek róla bármit, és ő semmit nem tud tenni ez ellen.

– Melyek lehetnek az első, intő jelek a bántalmazás/zaklatás, amelyeket egy kívülálló is felismerhet?

– Ezt nagyon sok tényező befolyásolja. A téma jeles szakértői úgy tartják, hogy már óvodában érdemes a bullying prevencióra összpontosítani. Eredményesnek bizonyult a NyugiOvi program, amely ilyen céllal jött létre. Ennek a módszertani kézikönyve bárki számára elérhető az interneten. A HBSC és más felmérések is azt igazolják, hogy a legnagyobb mértékben a 11 és 16 év közötti diákok érintettek a leginkább.

Jellemző, hogy a fiúk méginkább szeretnék eltitkolni, ezt főleg tinédzserkorban, a szerepüknek való megfelelési vágy is eredményezheti. Megjelenhetnek szomatikus tünetek, mint például a hasfájás, hányinger, fejfájás. Előfordulhat, hogy a gyermek más útvonalon megy haza, esetleg sokat késik otthonról, mert előbb megvárja, hogy mások hazaérjenek. Gyakran éhesen érkezik haza, mert „elveszett a pénze vagy a tízóraija.” Romlik az iskolai teljesítménye, sokat hiányzik az iskolából. Mindig rohan a mosdóba, amikor hazaér.

Általában a kortársbántalmazás olyan helyeken zajlik, ahol a tanárok nincsenek jelen, a mosdó is egy ilyen helyszín.

– Ez óvatos megközelítést igénylő, összetett kérdés. Minden eset egyedi és épp emiatt kerülnünk kell az általánosításokat. Mondok egy példát: vizsgálódhatnánk az előfordulás gyakorisága szerint és beszélhetnénk például krónikus vagy súlyos bántalmazásról akkor, ha egy személy hetente többször is kortársbántalmazás áldozatává válik. De az is lehet, hogy

egy diákot kéthavonta ér megaláztatás, és emiatt évekig szorong, nem érzi jól magát abban a közösségben, ez pedig kihathat az életének egyéb területeire is.

A hosszú távú hatások miatt az ő esetét is tekinthetjük súlyosnak, annak ellenére, hogy a bántalmazás ritkábban fordul elő. Vannak azok az esetek, amelyek a rendőrség bevonását is igényelhetik, ebben az esetben általában a cselekedet súlyossága az, ami miatt sor kerül erre. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy melyek azok az egyéb befolyásoló tényezők, amelyek meghatározzák, hogy ki, milyen cselekedetet ítél meg súlyosnak vagy kevésbé súlyosnak.

– Hogyan válhat egy gyermek bántalmazóvá, más pedig áldozattá?

– Elmondható, hogy bárki válhat áldozattá és számtalanszor láthattunk olyan esetet, amikor az áldozat vált bántalmazóvá. De fontos kiemelni, hogy vannak gyermekek, akik nagyobb eséllyel válhatnak bántalmazóvá vagy áldozattá. Nagyon sok felmérésben foglalkoztak ezzel a témával, sokféle megközelítéssel találkozhatunk.