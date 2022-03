3+1 ötlet, hogy hova utazzon idén nyáron

Az élmény teljességéhez nagymértékben hozzájárulnak az útjainkat kísérő, felkészült és tapasztalt, többnyelvű idegenvezetők, akik segítenek eligazodni az utazás során az emberre zúduló információáradatban, kiemelve a legfontosabbakat, megmutatva a kihagyhatatlan látnivalókat. Ezek a típusú utazások öttől tíz naposak is lehetnek, autóbusszal vagy repülővel történnek, és több szálláshely és azok reggelikínálata ismerhető meg. Ügyfeleink hazánkban előszeretettel utaznak a Delta vagy Bukovina vidékére, a külföldi úti célokat választók pedig előszeretettel választják Olaszországot és Törökországot. De ezeken felül még számos más úti célt is kínálunk. Az egész napos programkínálat keretében számos nevezetesség, templom, múzeum tekinthető meg, viszont van lehetőség borkóstolón való részvételre vagy helyi termékek megízlelésére is. Itt megemlíteném az egyedi igények, ötletek alapján megszervezett utazásokat is, amelyeket akár csoportok is igénybe vehetnek. Ezekben az esetekben jelentős kedvezményeket áll módunkban biztosítani. Például Csíkszeredából és annak környékéről több visszatérő ügyfelünk keres meg bennünket hasonló utazások megszervezésének igényével.

Városlátogatás, azaz city break

– A city break típusú csomagokat azoknak az utazóknak találtuk ki, akik csak egy pár napos kiruccanást szeretnének, akik kalandvágyóak és spontán módon szeretnek utazni. A legfelkapottabb úti céljaink közé tartozik Barcelona, Párizs, Prága és Bécs, de a világ bármely pontjára módunkban áll városlátogatást szervezni. Ezek a csomagok a repülőjegyet, a szállást, valamint az étkezést foglalják magukba, ajánlatainktól függően.

A rövidebb utazási csomag közé sorolandó a különböző ünnepkörökhöz – például karácsony vagy húsvét – kapcsolódó tematikus utak, de a fiatalok számára akár fesztiválok idejére is biztosítjuk szolgáltatásainkat.

Ha valami igazán egzotikusra vágyik

– Természetesen gondoltunk azokra is, akik mernek nagyot álmodni, és szívesen elutaznának Dubajba, Zanzibárra vagy a Maldív-szigetekre, hiszen komplex csomagajánlatokkal várjuk az érdeklődőket. Ezek az utak általában hét éjszakát foglalnak magukba, repülőjegy, reptéri transzfer, valamint szálláshely is tartozik hozzájuk. A kirándulás további része már az utazó fantáziájára van bízva.