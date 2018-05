Zsögödi Nagy Imre 125 címmel nyílt kiállítás a festő nevét viselő galériában

Nyolcszáz zarándokot hoz a Boldogasszony Zarándokvonat

Több, mint nyolcszáz zarándokot hozva, idén is befut a gyergyószentmiklósi állomásra a magyarországi Misszió Tours által szervezett Boldogasszony Zarándokvonat. Ahogy a korábbi hat alkalommal, most is ünnepélyes fogadtatásban részesülnek utasai.